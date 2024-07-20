Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів хорошу розмову з лідером республіканців США Дональдом Трампом. Політики засудили російські удари по Охматдиту і домовилися провести зустріч. Трамп закликав не вірити в те, що його потенційне президентство - на руку агресору Росії. Про це заявив прессекретар українського глави держави Сергій Никифоров.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що розмова пройшла "добре" і в атмосфері "взаємоповаги".
"Дональд Трамп назвав розмову гарною, і так само вважаємо і ми - це була гарна розмова в дусі взаємоповаги. З того, що не увійшло (до офіційних повідомлень - ред.), але про що варто сказати - Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа не вірити представникам тих країні, які намагаються якось пояснити, виправдати дії російського диктатора Путіна. Жодних виправдань тут, звісно, немає, він звичайний вбивця - президент так і сказав у телефонній розмові", - зазначив речник президента.
За словами представника ОП, президент України розповів Трампу про удар по Миколаєву. Також політики обговорили російський удар по Охматдиту і засудили його.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
"Трамп сказав теж дуже цікаву річ"
Никифоров також акцентував увагу на тому, що Трамп закликав Зеленського "не вірити фейковим новинам", згідно з якими його потенційне президентство може бути вигідним Москві.
"А Трамп сказав теж дуже цікаву річ. Він сказав не вірити - це його фірмова цитата - не вірити фейк-ньюз про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії", - уточнив прессекретар Зеленського.
Зеленський і Трамп готові зустрітися
Також Сергій Никифоров підкреслив, що в рамках розмови між Зеленським і Трампом було досягнуто принципової згоди про проведення зустрічі. Коли вона відбудеться - говорити поки що зарано, команди політиків узгоджуватимуть деталі та графіки.
Телефонна розмова Зеленського і Трампа - головні новини:
Президент Зеленський і 45-й президент США Трамп провели телефонні перемовини, в рамках яких Зеленський республіканця з висуненням у президенти і висловив підтримку Трампу після замаху на нього в Пенсільванії. Президент України підкреслив, що для Києва важлива підтримка як демократів, так і республіканців.
Пізніше Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським. Трамп подякував Зеленському за підтримку і сказав, що він, як потенційно наступний президент США, має намір докласти зусиль для завершення війни агресора Росії проти України.
"Я вдячний президенту Зеленському за те, що він простягнув руку допомоги, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу кінець війні, яка коштувала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть об'єднатися і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання", - наголосив Дональд Трамп.
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