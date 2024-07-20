Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

Український гарант Володимир Зеленський і кандидат у президенти США Дональд Трамп досягли принципової згоди про проведення зустрічі, сказав Сергій Никифоров.

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Зеленський і Трамп провели хорошу, шанобливу розмову - Офіс президента / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський провів хорошу розмову з лідером республіканців США Дональдом Трампом. Політики засудили російські удари по Охматдиту і домовилися провести зустріч. Трамп закликав не вірити в те, що його потенційне президентство - на руку агресору Росії. Про це заявив прессекретар українського глави держави Сергій Никифоров.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що розмова пройшла "добре" і в атмосфері "взаємоповаги".

"Дональд Трамп назвав розмову гарною, і так само вважаємо і ми - це була гарна розмова в дусі взаємоповаги. З того, що не увійшло (до офіційних повідомлень - ред.), але про що варто сказати - Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа не вірити представникам тих країні, які намагаються якось пояснити, виправдати дії російського диктатора Путіна. Жодних виправдань тут, звісно, немає, він звичайний вбивця - президент так і сказав у телефонній розмові", - зазначив речник президента.

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За словами представника ОП, президент України розповів Трампу про удар по Миколаєву. Також політики обговорили російський удар по Охматдиту і засудили його.

"Трамп сказав теж дуже цікаву річ"

Никифоров також акцентував увагу на тому, що Трамп закликав Зеленського "не вірити фейковим новинам", згідно з якими його потенційне президентство може бути вигідним Москві.

"А Трамп сказав теж дуже цікаву річ. Він сказав не вірити - це його фірмова цитата - не вірити фейк-ньюз про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії", - уточнив прессекретар Зеленського.

Зеленський і Трамп готові зустрітися

Також Сергій Никифоров підкреслив, що в рамках розмови між Зеленським і Трампом було досягнуто принципової згоди про проведення зустрічі. Коли вона відбудеться - говорити поки що зарано, команди політиків узгоджуватимуть деталі та графіки.

Телефонна розмова Зеленського і Трампа - головні новини:

Президент Зеленський і 45-й президент США Трамп провели телефонні перемовини, в рамках яких Зеленський республіканця з висуненням у президенти і висловив підтримку Трампу після замаху на нього в Пенсільванії. Президент України підкреслив, що для Києва важлива підтримка як демократів, так і республіканців.

Пізніше Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським. Трамп подякував Зеленському за підтримку і сказав, що він, як потенційно наступний президент США, має намір докласти зусиль для завершення війни агресора Росії проти України.

"Я вдячний президенту Зеленському за те, що він простягнув руку допомоги, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу кінець війні, яка коштувала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть об'єднатися і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання", - наголосив Дональд Трамп.

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