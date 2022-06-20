У МВС назвали три причини, чому не потрібно панікувати через можливе вторгнення Білорусі

Ймовірність вторгнення Білорусі в Україну низька / ua.depositphotos.com

Виключати ймовірність наступу Білорусі на Україну не можна, однак вона э дуже низькою. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Українська сторона переконана, що білоруські маневри спрямовані лише на відтягнення українських військ від гарячих точок на півдні та сході країни.

У Міноборони назвали три причини, чому українцям не потрібно панікувати через ймовірний напад Білорусі.

Армія Білорусі слабка та маленька

За даними Віктора Андрусіва, станом на сьогодні у складі білоруської армії перебуває лише 50 тис. солдат. При цьому боєздатними можна вважати лише 5-7 тис. солдат.

"Це відстала армія призовників, з від’ємною мотивацією воювати, особливо на фоні того, що ми зробили з їхніми кумирами російськими солдатами", - написав Андрусів.

Лукашенко не хоче воювати

У МВС переконані, що Олександр Лукашенко докладає усіх зусиль, аби не бути втягнутим у бойові дії проти України.

"Згадайте в березні, росіяни робили все, щоб примусити його вторгнутися. Навіть обстріляли територію Білорусі з нашої. Але Лукашенко не здався — і не вторгся", - додав Андрусів.

У Білорусі почнуться протести

Перші втрати у складі білоруської армії можуть підняти народ. Численні протести у Білорусі призведуть до повалення режиму Лукашенка і стануть кінцем його кар'єри. Андрусів не виключає, що у такому випадку Путіну доведеться шукати війська, щоб окупувати Білорусь та приборкати населення.

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Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов також заявляв, що армія Білорусі може відмовитися йти в наступ на Україну. У разі масових бунтів в країні військові можуть перейти на бік народу. Жданов очікує, що це може стати кінцем політичної кар'єри Лукашенка.

Війська Білорусі на кордоні з Україною

За останні два місяці на території республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений до Брестської області. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

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