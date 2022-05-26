Стягують Іскандери: Лукашенко пішов на тривожний для України крок і зробив військове розпорядження

Лукашенко / Минобороы РФ, Белсат

Білорусь створить оперативне командування своїми війська на кордоні з Україною.

Про це самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив на засіданні з військовим керівництвом.

Мотиви такого рішення Лукашенко пояснив нібито загрозою з боку України. За його словами, крім фронтів з боку Литви та Польщі, відкрився новий напрямок - Південний.

"Міністр оборони нам запропонував створити нове командування на південному напрямку. Це було ще минулого року.... Але тепер треба негайно створювати цей оперативний напрямок, разом західним, північно-західним буде і південне крило", - заявив глава режиму.

Лукашенко зазначив, що вже зараз треба відправляти нові підрозділи до південного кордону, не чекаючи створення нового оперативного командування, щоб білоруські війська отримували досвід.

Російські Іскандери біля кордонів України

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що російські окупанти переміщують пускові установки крилатих ракет Іскандер в район міста Лунинець в Брестській області Білорусі.

"У той же час ворог здійснює переміщення пускових установок оперативно-тактичних крилатих ракет "Іскандер" в район міста Лунинець в Брестській області. Не виключається їх залучення до ураження військових об'єктів та інфраструктури в Західному регіоні нашої країни", - підкреслив Громов.

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Війська Білорусі біля кордону з Україною

На території Республіки Білорусь за останні два місяці було встановлено пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У білоруській державі залишається військова техніка РФ, яка може пересуватися спільно з колоною військових РБ. При цьому тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрози ракетних і авіаударів по Україні з території Білорусі. Згідно з даними військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Відстань до українського кордону - 50 кілометрів.

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