У мирний час Україна не стала б кандидатом на членство в ЄС - Макрон

Макрон висловився про статус кандидата в ЄС для України / Колаж Reuters, УНІАН

Україна не отримала б статус кандидата на членство в ЄС, якби зараз не воювала проти Росії. Рішення Єврокомісії пов'язане саме з війною. Про це заявив президента Франції Еммануель Макрон після візиту до Києва в інтерв'ю BFMTV.

Макрон переконаний, що за "нормальних умов Україна не мала б стати кандидатом". Надання цього статусу президент Франції вважає "сильним політичним жестом", який потрібно буде ратифікувати протягом наступних кількох років.

"Ми взяли на себе цей рух у бік Європи. Ми підготували його в цій кімнаті з канцлером Шольцом і прем'єром Маріо Драгі. Українці очікували Європейський консенсус", - сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявляв, що Франція, Німеччина, Італія і Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України. Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох країн.

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Зеленський відреагував на висновок Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. Відповідний допис він оприлюднив у Twitter.

"Вітаю позитивний висновок Європейської Комісії про надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить нашу перемогу. Дякую президенту Урсулі фон дер Ляєн і кожному члену Єврокомісії за історичне рішення. Розраховую на позитивний підсумок Європейської Ради наступного тижня", – написав президент України.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидатів в якості символічного кроку на довгому шляху до членства в Європейському Союзі.

Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що для початку переговорів про вступ Україна повинна виконати ряд дій, згідно із планом комісії.

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