У мирний час Україна не стала б кандидатом на членство в ЄС - Макрон

Президент Франції вважає, що рекомендації Єврокомісії пов'язані з війною.
Україна не отримала б статус кандидата на членство в ЄС, якби зараз не воювала проти Росії. Рішення Єврокомісії пов'язане саме з війною. Про це заявив президента Франції Еммануель Макрон після візиту до Києва в інтерв'ю BFMTV.
Макрон переконаний, що за "нормальних умов Україна не мала б стати кандидатом". Надання цього статусу президент Франції вважає "сильним політичним жестом", який потрібно буде ратифікувати протягом наступних кількох років.
"Ми взяли на себе цей рух у бік Європи. Ми підготували його в цій кімнаті з канцлером Шольцом і прем'єром Маріо Драгі. Українці очікували Європейський консенсус", - сказав Макрон.
Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявляв, що Франція, Німеччина, Італія і Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України. Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох країн.
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Зеленський відреагував на висновок Єврокомісії
Президент України Володимир Зеленський відреагував на рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. Відповідний допис він оприлюднив у Twitter.
"Вітаю позитивний висновок Європейської Комісії про надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить нашу перемогу. Дякую президенту Урсулі фон дер Ляєн і кожному члену Єврокомісії за історичне рішення. Розраховую на позитивний підсумок Європейської Ради наступного тижня", – написав президент України.
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидатів в якості символічного кроку на довгому шляху до членства в Європейському Союзі.
Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що для початку переговорів про вступ Україна повинна виконати ряд дій, згідно із планом комісії.
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