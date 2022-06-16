Франція, Німеччина та Італія виступають за негайний статус кандидата в ЄС для України - Макрон

Макрон / president.gov.ua

Еммануель Макрон заявив що Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

"Всі чотири країни підтримують негайний статус кандидата в члени. Цей статус буде супроводжуватися дорожньою картою, а також враховувати ситуацію на Балканах і в сусідніх країнах, зокрема в Молдові. Ми сподіваємося, що це рішення від нас буде одноголосно прийнято на Європейській Раді", - зазначив президент Франції на пресконференції в Києві, 16 червня.

Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох країн.

"На Єврораді я буду виступати за єдину позицію з цього питання за позитивне рішення щодо статусу", - додав він.

Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, але і борг Європи.

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