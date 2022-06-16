Франція, Німеччина та Італія виступають за негайний статус кандидата в ЄС для України - Макрон

Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох країн.
Еммануель Макрон заявив що Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.
"Всі чотири країни підтримують негайний статус кандидата в члени. Цей статус буде супроводжуватися дорожньою картою, а також враховувати ситуацію на Балканах і в сусідніх країнах, зокрема в Молдові. Ми сподіваємося, що це рішення від нас буде одноголосно прийнято на Європейській Раді", - зазначив президент Франції на пресконференції в Києві, 16 червня.
Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох країн.
"На Єврораді я буду виступати за єдину позицію з цього питання за позитивне рішення щодо статусу", - додав він.
Вступ України до Європейського Союзу
Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.
У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.
Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, але і борг Європи.
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