Що дасть Україні статус кандидата в Євросоюз: у Кабміні пояснили переваги

Президент України назвав рішення Єврокомісії першим кроком до членства в ЄС/ Reuters, УНІАН, Офіс президента

Єврокомісія порекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Отримання такого статусу надасть нашій державі низку економічних вигод.

Зокрема, посилиться інтеграція України до європейських ринків у багатьох сферах – від енергетики до цифрової сфери. Переваги для нашої держави від отримання статусу кандидата на членство у Євросоюзі перерахував прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Так, у цьому списку:

Прискорення процесу входження України у внутрішній ринок Євросоюзу. Формуватимуться спільні енергетичні та цифрові ринки, відбуватиметься зближення нашої держави з країнами ЄС у митній і транспортній сферах тощо.

Розширення взаємодії у межах Європейського зеленого курсу, енергетичної безпеки і продовольчої стабільності.

Статус кандидата допоможе Україні ефективніше відновлювати державу згідно з європейськими практиками і стандартами.

Зеленський відреагував на висновок Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. Відповідний допис він оприлюднив у Twitter.

"Вітаю позитивний висновок Європейської Комісії про надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить нашу перемогу. Дякую президенту Урсулі фон дер Ляєн і кожному члену Єврокомісії за історичне рішення. Розраховую на позитивний підсумок Європейської Ради наступного тижня", – написав президент України.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидатів в якості символічного кроку на довгому шляху до членства в Європейському Союзі.

Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що для початку переговорів про вступ Україна повинна виконати ряд дій, згідно із планом комісії.

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