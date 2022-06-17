Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС - Bloomberg

Єврокомісія рекомендує дати Україні статус кандидата на членство в ЄС / УНІАН

Європейська комісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидатів в якості символічного кроку на довгому шляху до членства в Європейському Союзі, Про це повідомили Bloomberg дві людини, знайомі з цим питанням.

Виконавчий орган ЄС схвалив рішення в п'ятницю з умовами, які пара повинна буде виконати в майбутньому щодо верховенства закону, справедливості і боротьби з корупцією, повідомили джерела видання. Комісія також рекомендувала Грузії отримати статус кандидата, але після виконання певних умов, пише видання.

"Україна є європейською державою, яка достатньо довела свою прихильність до цінностей, на яких заснований Європейський Союз ... Тому комісія рекомендує надати Україні статус кандидата", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії очікують, що Україна надалі робитиме низку конкретних кроків.

Також там зазначили, що пришвидшеного шляху для надання Україні статусу члена ЄС не існує. Цей шлях може тривати понад десять років. Рішення про надання статусу має бути схвалено всіма державами-членами.

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