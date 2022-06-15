Зеленський назвав країни, які підтримали Україну і статус кандидата на членство в ЄС

Зеленський / Офіс президента, УНІАН

Надання статусу кандидата на членство в ЄС підтримали Албанія, Чорногорія і Північна Македонія.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, країни на цьому шляху будуть доповнювати і посилювати можливості один одного.

"Албанія, Чорногорія і Північна Македонія підтримують надання нашій державі статусу кандидата в членство в ЄС. На цьому європейському шляху наші країни не є конкурентами, а тільки доповнюють і підсилюють можливості один одного. Еді Рама і Дрітан Абазович, дякую за візит і продуктивні переговори", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, але і борг Європи.

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