У МОЗ розповіли, для кого "критично важливе" третє щеплення від COVID-19

Ігор Кузін пояснив, яких наслідків COVID-19 можна уникнути завдяки бустерній дозі / колаж Reuters, УНІАН

Бустерна доза дозволяє оновити ефективність попередніх вакцин проти COVID-19. Її можуть отримати всі повнолітні, які вакцинувалися двома дозами.

Це особливо важливо для людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"За даними досліджень, ефективність будь-якої вакцини з часом зменшується. Також з'являються нові штами коронавірусу, зокрема Омікрон. Бустерна ж доза допомагає відновити ефективність вакцин проти COVID-19, симптоматичного захворювання COVID-19, госпіталізації та смерті в результаті цієї хвороби",- заявив він.

При цьому Кузін зазначив, що бустерну дозу рекомендується робити мРНК-вакцинами, тому що вони демонструють кращі результати незалежно від того, яким вакцинами був зроблений базовий курс.

читайте також"Це безпечно": в Україні обмірковують введення COVID-вакцинації для дітей від 5 роківТакож заступник міністра додав, що в Україні бустерну дозу можуть отримати всі повнолітні, які завершили базовий курс щеплення понад шість місяців тому. Оптимальний термін введення бустера від 6 до 9 місяців.

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"Закликаю не зволікати з отриманням як базового курсу вакцинації, так і "бустера", адже це єдина можливість уберегтися від небезпечних наслідків коронавірусної хвороби. Це критично важливо для літніх людей і людей з супутніми хворобами, адже у разі інфікування базовий курс щеплення допоможе зберегти їхнє життя, а бустерна доза допоможе відновити захист", - резюмував Кузін.

Як повідомляв Главред, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні з кінця січня може початися нова хвиля захворюваності коронавірусом. Такий прогноз зумовлений тим, що до цього періоду почнуть фіксувати більше випадків COVID-штаму Омікрон.

"Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", — заявив Кузін.

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