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Бустерна доза для українців: у МОЗ та Мінцифри уточнили важливі нюанси

6 січня 2022, 15:30

Третю дозу вакцини зможуть отримати всі повнолітні українці.

вакцинація
Україна вводить бустерну дозу covid-вакцини / Фото Reuters

Україна вводить бустерну дозу вакцини від коронавірусу для всіх громадян, які отримали перші дві дози COVID-вакцини.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що будуть прищеплювати людей як зазвичай – можна записатися на конкретний час через сайт Helsi, так і відстоявши живу чергу. Вакцинувати бустерну дозу почнуть вже з 8 січня, пише УП.

Що стосується сертифіката в "Дії", то поки не відомо, що буде відображатися після бустерної дози Pfizer або Moderna на щеплених Coronavaс. Як розповіли в Мінцифрі, інформація з'явиться пізніше.

Бустерна доза вакцини

Наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися Віктор Ляшко підписав 6 січня.

читайте такожКузін пояснив, чим відрізняється додаткова доза вакцини проти COVID-19 від бустерноїВін зазначив, що бустерна доза повинна посилити ефективність вакцини і поліпшити захист, в тому числі і від нового штаму коронавірусу Омікрон.

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Найкращий час для введення бустера - від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19, зазначає глава МОЗ.

"Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам-Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендується також вводити бустерну дозу вакцини Pfizer", – повідомив міністр.

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Автор: Сергій Кущ
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