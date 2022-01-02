У Києві в супермаркеті охоронець побив жінку без сертифіката про вакцинацію / ua.depositphotos.com

В одному з супермаркетів столиці Києва стався конфлікт між охоронцем і відвідувачкою. Відео інциденту опублікував "Київський треш" у месенджері Telegram.

За словами очевидців, жінка не змогла пред'явити сертифікат про вакцинацію. Також у записі видно, що вона була без захисної медичної маски. Охоронець зробив дамі зауваження, а потім накинувся і почав бити.

Решта відвідувачів просто спостерігали за всім, що відбувається в торговому залі супермаркету, до б'ються підійшов тільки другий охоронець.

Чим закінчилася бійка, на даний момент достовірно невідомо.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві в одному з супермаркетів на вулиці Берковецькій стався конфлікт між клієнткою і охоронцем.

Співробітник охорони зробив жінці зауваження і зажадав, щоб вона одягла маску, клієнтка нібито відмовилася. Почалася бійка. Чоловік кілька разів вдарив жінку в голову. Один удар був таким сильним, що покупниця впала.

29 липня в київському метро також сталася жорстока бійка між двома пасажирами. Причиною конфлікту стала захисна маска, яку вирішив не надягати один з пасажирів.