"Чекаємо на нову хвилю": у МОЗ оцінили обстановку в Україні через штам Омікрон

У МОЗ розповіли, чи готуються до нової хвилі COVID через Омікрон/ ua.depositphotos.com

В Україні з кінця січня може початися нова хвиля захворюваності коронавірусом. Про це в інтерв'ю BBC Україна заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, такий прогноз зумовлений тим, що до цього періоду почнуть фіксувати більше випадків COVID-штаму Омікрон.

"Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", — заявив Кузін.

Він каже: У МОЗ не очікують, що 2020 рік буде гіршим за кількістю смертей і заражень, ніж минулий. Кузін також розповів, в нинішньому році міністерство планує почати комунікаційну кампанію з щеплень від коронавірусу.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України змінив правила коронавірусного карантину в жовтій зоні. Термін дії жовтих сертифікатів був скорочений до 30 днів. Тепер працівники закладів, а також відвідувачі, повинні зробити хоча б одне щеплення проти коронавірусу. Інакше буде потрібно негативний тест на COVID-19.

Кабмін 15 грудня продовжив карантин в Україні до 31 Березня 2022 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що правила, згідно з якими потрібен COVID-сертифікат для відвідування громадських місць, залишаються в силі.