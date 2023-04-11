У Міноборони розкрили подробиці спроб захоплення РФ аеродромів у Гостомелі та Василькові рік тому

24 лютого 2022 року окупанти дійсно здійснили захоплення аеродрому Гостомель силами приблизно 300 осіб. Висадка окупантів планувалася і у Василькові.

https://glavred.net/ukraine/v-minoborony-raskryli-podrobnosti-popytok-zahvata-rf-aerodromov-v-gostomele-i-vasilkove-god-nazad-10462714.html Посилання скопійоване

Окупанти хотіли захопити не лише аеродром у Гостомелі, а й у Василькові / Фото УНІАН

Російські окупанти у 2022 році планували захопити столицю України за 3-5 діб. Подібний план був використаний СРСР в Угорщині в 1956, Чехословаччині в 1968 і в Афганістані в 1979 році. При цьому РФ хотіла взяти під контроль не лише аеропорт в Гостомелі Київської області, а й у Василькові. Завдяки українським захисникам плани окупантів провалилися. Про це розповів перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, окупанти за звичним для себе принципом планували якнайшвидше висадити сили спеціальних операцій (ССО) та повітряні десанти на підступах до Києва – на аеродромах Гостомель та Васильків. Противник хотів ракетними та авіаційними ударами знищити нашу систему ППО, пункти управління військових частин Збройних Сил України, Національну гвардію та об'єкти критичної інфраструктури. Далі вони збиралися захопити урядовий квартал і ліквідувати або заарештувати українське керівництво і встановити своїх ставлеників.

"Враховуючи, що у знищеній техніці росіян була парадна форма одягу, вони більше готувалися до параду на Хрещатику, а не до вуличних боїв. Згодом, безумовно, цей план змінився, оскільки наміри противника були вщент розбиті Силами оборони. Російські війська перегрупувалися і все ще намагалися захопити столицю: повністю оточити і блокувати місто, завданням вогневих ударів посіяти паніку серед місцевого населення і змусити силовим шляхом здатися", - розповів Павлюк.

відео дня

Перший заступник міністра оборони додав, що підрозділи 45 бригади спеціального призначення ПДВ Росії 24 лютого 2022 року дійсно здійснили захоплення аеродрому Гостомель силами приблизно 300 осіб. Однак підрозділам Сил оборони спільно з підрозділами спеціального призначення і тактичною групою Нацгвардії після наполегливих боїв до 21:00 вдалося відновити контроль над об'єктом і витіснити противника.

"Поки йшов бій за аеродром, головні десантні сили росіян з бронетехнікою намагалися приземлитися на транспортних літаках Іл-76. Один з них наші сили оборони збили та не дали можливості іншим літакам здійснити посадку. Але 25 лютого противник силами до 20 вертольотів і близько 250 військовослужбовців завдав удару по аеродрому і в результаті бойових дій повернув його під свій контроль. Ворог наростив угруповання ПДВ з метою подальшого їхнього застосування в якості тактичних десантів у Києві для захоплення урядового кварталу", - сказав Павлюк.

Висадка окупантів планувалася і у Василькові, але спроба захоплення не вдалася. Після бою 25 лютого підрозділи ЗСУ в районі Василькова знищили літак Іл-76МД з десантом, а також два вертольоти і десант, який здійснив висадку.

Знищення АН-225 Мрія у Гостомелі

Російські окупанти знищили найбільший у світі літак Ан-225. Це сталося 27 лютого, на четвертий день війни. В аеропорту Гостомель під Києвом не залишилося жодного цілого повітряного судна, а від величезної "Мрії" - лише уламки з турбінами.

В СБУ почали розслідування справи, що стосується знищення "Мрії". Правоохоронці зазначили, що керівництво підприємства не вжило заходів для збереження літака.

Генеральний директор держпідприємства "Антонов" Євген Гаврилов повідомив, що Україна отримає новий літак Ан-225 "Мрія", аналогів якому не було в усьому світі. Будівництво нового повітряного судна йде вже повним ходом.

Інші новини: