У Гостомелі окупанти РФ знищили український літак Мрія

Опубліковано фото палаючого ангала в Гостомелі, в якому міг перебувати літак Мрія.
В ході атаки російських окупаційних військ на Гостомель був знищений найбільший і вантажопідйомний літак Ан-225 Мрія.
Як повідомляє Радіо Свобода, цю інформацію підтвердило джерело на заводі Антонова.
Крім того, повідомлення про знищення Мрії також підтвердив міський голова Бучі Анатолій Федорук.
"Після 5-го авіанальоту розбомбили мрію повністю. Це сталося в перший день (24 лютого – ред.). Обстрілювали з вертольотів", - розповів він.
Видання також публікує фото палаючого ангала в Гостомелі, в якому міг перебувати літак Мрія.
Інформацію про те, що літак Мрія знищений, підтвердили Telegram-каналу PavlovskyNews в прес-службі Укроборонпрому.
В Facebook Антонова опубліковано наступне повідомлення:"на жаль, відсутня підтверджена інформація про стан літаків Ан на аеродромі Київ-Антонов-2 (смт Гостомель), оскільки там все ще йдуть бої".
Нагадаємо, у Київській області найскладнішими напрямками залишаються Буча-Гостомель-Ірпінь. Російські війська намагаються прорватися з цих напрямків