У Гостомелі окупанти РФ знищили український літак Мрія

Ан-225 Мрія / Аntonov.com

В ході атаки російських окупаційних військ на Гостомель був знищений найбільший і вантажопідйомний літак Ан-225 Мрія.

Як повідомляє Радіо Свобода, цю інформацію підтвердило джерело на заводі Антонова.

Крім того, повідомлення про знищення Мрії також підтвердив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

"Після 5-го авіанальоту розбомбили мрію повністю. Це сталося в перший день (24 лютого – ред.). Обстрілювали з вертольотів", - розповів він.

Видання також публікує фото палаючого ангала в Гостомелі, в якому міг перебувати літак Мрія.

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/ radiosvoboda.org

Інформацію про те, що літак Мрія знищений, підтвердили Telegram-каналу PavlovskyNews в прес-службі Укроборонпрому.

В Facebook Антонова опубліковано наступне повідомлення:"на жаль, відсутня підтверджена інформація про стан літаків Ан на аеродромі Київ-Антонов-2 (смт Гостомель), оскільки там все ще йдуть бої".

Нагадаємо, у Київській області найскладнішими напрямками залишаються Буча-Гостомель-Ірпінь. Російські війська намагаються прорватися з цих напрямків