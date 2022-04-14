"Без перемоги повертатися не плануємо!": брати з Гостомеля стали на захист України після пережитих звірств

брати з Гостомеля стали на захист України після пережитих звірств/ facebook.com/GeneralStaff.ua

Два брати зустріли війну у Гостомелі, що на Київщині. Хлопці разом з сім'ями не встигли евакуюватися в перші дні, тому їм довелося жити в підвалах разом з ще кількома сім'ями

Тимур і Максим спочатку намагалися виїхати з гарячої точки, але постійні обстріли окупантів змусили їх залишитися, розповли у Генштабі ЗСУ.

"Кілька евакуацій були невдалими. Часто вороги розстрілювали колони з цивільними, які намагалися виїхати в більш безпечне місце. Єдине, що вселяло надію і не дозволяло впасти духом – це людська згуртованість і підтримка один одного. Хтось ділився їжею, хтось - ліками, що рятували життя. Нашій родині пощастило, ми змогли дістатися до Києва, звідки поїхали на західну Україну", - розповіли хлопці.

Після пережитого вони не змогли просто сидіти і чекати перемоги на відносно мирній землі.

читайте такожРосійські снайпери тренувалися на живих мішенях: у Гостомелі в гаражі знайшли тіла 11 українцівТимур і Максим пішли в територіальний центр комплектування, щоб взяти в руки зброю і приєднатися до лав захисників.

У мирному житті Максим вчений, кандидат фізико-математичних наук, А Тимур-актор популярних серіалів, таких як "Нюхач", "Слід", "Порушуючи правила", "Водна поліція" та інші. Сьогодні вони - воїни, захисники країни.

"Ворог змусив нас з братом, моїх друзів взяти в руки зброю і йти в бій. Загарбники самі розбудили у нас войовничість. Без перемоги повертатися додому не плануємо! А в рідні домівки ми повернемося обов'язково!",- кажуть брати.

Раніше ми розповідали, що поранений боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу Сергій з перебитими ногами подолав 6 км, щоб дістатися до позицій ЗСУ.

Читайте також: