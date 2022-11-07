Готовий на 30%: Україна будує новий літак 'Мрія'

Нову "Мрію" вже будують / 24 Канал

Україна отримає новий літак Ан-225 "Мрія", аналогів якому не було у цілому світі. Перший такий літак зруйнували російські окупанти у Гостомелі Київської області. Будівництво нового повітряного судна йде вже повним ходом. Про це заявив генеральний директор держпідприємства "Антонов" Євген Гаврилов, повідомляє Bild.

Нова "Мрія" збудована вже на 30% і вона буде ще кращою за попередню. Місце, де будують літак, тримають у секреті.

"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав", – сказав Гаврилов.

Відомо, що створення нового такого літака коштує 500 млн євро. Гроші на будівництво допомагає збирати міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де саме і базується зараз компанія "Антонов".

Нагадаємо, найбільший у світі літак Ан-225 російські окупанти розбили 27 лютого, на четвертий день війни. В аеропорту Гостомель під Києвом не залишилося ні одного цілого повітряного судна, а від величезної "Мрії" - тільки уламки з турбінами.

В СБУ розпочали розслідування справи, що стосується знищення "Мрії". Правоохоронці зазначили, що керівництво підприємства не вжило заходів для збереження літака.

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