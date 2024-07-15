У Маріуполі прогриміли вибухи, окупанти підняли в небо авіацію

За попередніми даними, "щось збили просто над містом".

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У Маріуполі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

У понеділок, 15 липня, в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли два вибухи. Російські окупанти застосували свою систему ППО. Про це заявив радник міського мера Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Два вибухи. Одночасно зафіксовано роботу ППО окупанта", - написав він у Telegram.

За попередніми даними, "щось збили просто над містом".

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"Після спрацьовування ППО росіяни підняли авіацію - літаки на малій висоті в бік Запоріжжя та вертольоти над с. Талаківка в напрямку Волновахи", - додав Андрющенко.

Як повідомляв Главред, 12 липня на окупованому російськими загарбниками аеродромі в Маріуполі було чути вибухи. Внаслидок атаки було знищено пускову установку російської системи протиповітряної оборони.

24 квітня ЗСУ успішно вразили місце дислокації російських окупантів у захопленому Маріуполі. Після вдалого прильоту "товстих ракет" (так росіяни називають Storm Shadow, - Главред) російські війська почали негайно переміщати особовий склад із кількох прилеглих районів - з території ферм і складів у лісосмуги.

У Лівобережному районі захопленого РФ Маріуполя Донецької області було завдано удару по розташуванню російських окупантів 22 квітня. Як розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пожежу від "хлопка" загарбники загасили лише вночі, а потім вантажівками вивозили звідти поранених.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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