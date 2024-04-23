Поранених вивозили вантажівками: у Маріуполі потужний приліт по розташуванню росіян

Росіяни змогли загасити пожежу після опівночі і тільки після цього почали вивозити поранених.

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Приліт у Маріуполі / Колаж: Главред, Фото: t.me/andriyshTime

У Лівобережному районі захопленого РФ Маріуполя Донецької області було завдано удару по розташуванню російських окупантів у понеділок, 22 квітня.

Як розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі Еспресо, пожежу від "бавовни" загарбники загасили лише вночі, а потім вантажівками вивозили звідти поранених.

"Це східна частина міста в районі вулиці Таганрозької. Там є два великих розташування російських окупантів. По одному з них і був приліт", - уточнив він.

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За його даними, росіяни змогли загасити пожежу після опівночі 23 квітня і тільки після цього почали вивозити поранених - на військових "Уралах". За його даними, ворог зазнав великих втрат - якщо не ліквідованими, то точно важкими "300-ми".

"Наш опір у місті передає інформацію, що звідти виїхали три "Урали" з людьми в бік Новоазовська. Швидше за все, вивозили важких поранених. Оскільки таких у Маріуполі не залишають, а приймають тільки легких і середньої тяжкості поранених - тобто тих, кого можуть врятувати. Важких везуть у Новоазовськ і Таганрог", - додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух. Вибух у Маріуполі був дуже потужним, місцеві чули його в різних районах міста.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці Донецької області сталася велика пожежа на нафтобазі. Місцеві канали в Telegram повідомляють, що пожежа ймовірно виникла після "прильоту" по нафтобазі.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Після удару почалася сильна пожежа. Приліт стався по військовій базі окупантів.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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