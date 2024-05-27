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Ростову приготуватись: ЗСУ потужно вдарили по аеродрому з окупантами - Андрющенко

Юрій Берендій
27 травня 2024, 16:48
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Андрющенко наголосив, що знищення новітніх російських ЗРК дозволить спокійніше працювати українським безпілотникам та відтягне авіацію РФ від лінії фронту.
Ростову приготуватись: ЗСУ потужно вдарили по аеродрому з окупантами - Андрющенко
Андрющенко оцінив наслідки удару по аеродрому Моспине на Донеччині / Колаж Главред, фото: Досье шпиона / Telegram, скріншот із відео

22 травня українські військові завдали потужного удару по позиціях російських окупантів на аеродромі Моспине Донецької області. Внаслідок атаки було знищено новітні російські ЗРК С-400 та пошкоджено іншу техніку. Такі удари означають, що Сили оборони України потребують більшу кількість ракет ATACMS, поки ворог не придумав засоби для протидії цьому озброєнну. Про це сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 24 Каналу.

За його словами, атака по позиціях російських систем ППО С-300/400 неподалік від аеродрому Моспине матиме вплив на подальші дії україсньких військ, адже після такого удару самольотного типу можуть спокійніше літати і виконувати бойові задачі.

"По-друге, не стільки наша авіація тепер може заходити ближче, скільки їхня авіація не може заходити ближче до лінії фронту. І це досить непогано", – підкреслив Петро Андрющенко.

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Він зазначив, що російські Су тепер літають над Маріуполем досить низько – прямо над будинками, що свідчить про зниження висоти польоту.

Ураження в районі Моспиного, розташованого за 60 кілометрів від лінії фронту, було зафіксовано українським безпілотником.

Петро Андрющенко вважає це навіть більш важливим, ніж удар ATACMS, оскільки зараз багато інформаційного шуму щодо ворожих розвідувальних безпілотників і активної роботи РЕБ.

"Якщо наші безпілотники можуть коригувати наш вогонь на такій відстані від лінії фронту – це прекрасно. Маріуполь, Бердянськ, а також Ростов чекають на "бавовну". Приморсько-Ахтарськ чекає на "бавовну" зі своїм аеродромом. Ми стоїмо на початку якоїсь чергової цікавої фази і маємо бути впевнені, що воно буде й надалі палати ще ефективніше", – підсумував радник міського голови Маріуполя.

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Ситуація на фронті - удар ракетами АТАCMS

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у місті Алушта на тимчасово окупованій території Криму пізно ввечері 23 травня пролунали вибухи. Як стало відомо, Україна завдала удару американськими ракетами дальнього радіусу дії ATACMS по вузлу зв'язку російських сил ППО в окупованій Алушті, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на представника українських оборонних відомств.

Російські окупанти продовжують наступальні операції на Півдні та Сході України, що призводить до зростання кількості втрат серед військовослужбовців РФ, особливо через удари ракет ATACMS по місцях скупчення сил противника. Про це повідомив генерал-лейтенант у відставці та колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко.

Українські військові продовжуватимуть працювати по кримському аеродрому "Бельбек" ще 1,5-2 тижні, але це залежить від кількості наявних засобів ураження, вважає військовий експерт Роман Світан.

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