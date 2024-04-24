УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

По російських офіцерах в Маріуполі прилетіли "товсті ракети": усі подробиці

Яна Ставська
24 квітня 2024, 16:48
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розкрив подробиці нічної "бавовни" в окупованому місті.
По російських офіцерах в Маріуполі прилетіли
У Маріуполі прогриміли вибухи / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Повітряні сили, Телеграм Петра Андрющенка

ЗСУ 24 квітня успішно уразили місце дислокації російських окупантів в загарбаному Маріуполі. Розкрито подробиці нічної "бавовни" у місті.

Як повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, до десятка вибухів прогриміло у районі села Бабах-Тарама, де, за даними місцевих, були розквартировані російські офіцери.

Після вдалого прильоту "товстих ракет" (так росіяни називають Storm Shadow, - Главред) російські війська почали негайно переміщувати особовий склад з кількох прилеглих районів - з території ферм і складів у лісосмуги.

відео дня

Згідно з даними маріупольського підпілля, нараховано щонайменше 20 "двохсотих" разом з "трьохсотими".

Захоплення Маріуполя

Місто Маріуполь у Донецькій області російські окупанти захопили навесні 2022 року. З 1 березня 2022 року місто перебувало у блокаді російських окупаційних військ.

Під час блокади загарбники нещадно бомбардували місто. Так, 9 березня на Маріупольський пологовий будинок №2 російські літаки скинули декілька бомб, у результаті будівля була зруйнована. Внаслідок авіаудару 17 осіб постраждали, 3 загинули. 16 березня окупаційні війська скинули бомбу на Маріупольський драматичний театр, де в укритті ховалися мирні жителі та біженці. Згідно з даними розслідування "Associated Press", від авіаудару по драмтеатру загинули близько 600 осіб.

10 квітня 2022 року, більш ніж через місяць після початку повномасштабного вторгнення, російським окупантам вдалося повністю взяти в облогу українських військових, які залишилися на території комбінату "Азовсталь". Українські військові майже 2 місяці утримували "Азовсталь" у надскладних умовах. У середині травня розпочався організований вихід українських захисників з території заводу для подальшої домовленості про обмін з російською стороною. Маріуполь опинився в повній окупації.

Загальна кількість загиблих людей у Маріуполі може сягати 100 тисяч осіб, пише Вікіпедія.

Storm Shadow - останні новини

Україна успішно застосовує британські далекобійні ракети Storm Shadow по наземних військових обʼєктах росіян на окупованих територіях. Зокрема, цими засобами було, імовірно, уражено 14 квітня пункт управління загарбників у Луганську.

Відомо, що чергова партія Storm Shadow ввійшла до нового оборонного пакету допомоги від Лондона, оголошеного 23 квітня. Втім, зі зрозумілих причин, Британія не розкриває кількість переданого озброєння.

Крім того, для ударів по росіянах Україна використовує як власну розробку далекобійних ракет "Нептун", так і далекобійні дрони.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Маріуполя ЗСУ війна Росії та України Ракети Storm Shadow
Реклама

Головне за день

Байден підписав закон із найбільшою допомогою Україні від США

Байден підписав закон із найбільшою допомогою Україні від США

18:13 Політика
У Росії силовики затримали заступника Шойгу після спецоперації ГУР - джерела

У Росії силовики затримали заступника Шойгу після спецоперації ГУР - джерела

17:57 Світ
Росія готує масштабний наступ на Україну під час саміту НАТО: аналітики дали прогноз

Росія готує масштабний наступ на Україну під час саміту НАТО: аналітики дали прогноз

16:59 Україна
Всі головні новини

Популярне

Живіть тепер із цим : Настя Приходько обманом потрапила на російське шоу 22501

"Живіть тепер із цим": Настя Приходько обманом потрапила на російське шоу

Сором: путініст Філіп Кіркоров зганьбився на сцені на всю Росію 11487

Сором: путініст Філіп Кіркоров зганьбився на сцені на всю Росію

Україна має йти в ногу з ЄС у питанні оподаткування тютюнових стіків - експерт 4036

Україна має йти в ногу з ЄС у питанні оподаткування тютюнових стіків - експерт

Україна збільшила виробництво Нептунів у 10 разів - Forbes 3631

Україна збільшила виробництво Нептунів у 10 разів - Forbes

Останні новини

18:44

Допомога для військових, шпиталів та шкіл: як меценат Олег Крот наближає перемогу України актуально

18:19

Одеському ексдепутату-втікачу Тарпану СБУ заочно вручила підозру в держзраді

18:18

Відключили електроенергію за несплату: Злата Огнєвіч розповіла про свої борги

18:13

Байден підписав закон із найбільшою допомогою Україні від США

18:05

Зі скаргами і лайкою: українці блокували паспортний сервіс у Варшаві через нові обмеженняВідео

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – ХараКремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара
17:57

У Росії силовики затримали заступника Шойгу після спецоперації ГУР - джерела

17:51

Новий церковний календар на травень 2024: чи будемо відпочивати на Великдень

17:43

Путініста Стаса Михайлова "поплавило" і він закликав американців вчити російську мову

17:39

Джерельна краса: Ольга Сумська показала кежуал-образ без макіяжу

Реклама
17:37

На 3 знаки зодіаку обрушиться фінансове щастя до кінця квітня: кому пощастить

17:21

Росіяни атакують зі всіх сторін: у ЗСУ зізнались, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня

17:11

Шалена закуска для ледачих зі звичайного лаваша: найпростіший рецепт у світіВідео

17:01

Подряпини на авто зникнуть моментально: автомеханік розкрив геніальний метод

16:59

Росія готує масштабний наступ на Україну під час саміту НАТО: аналітики дали прогноз

16:48

По російських офіцерах в Маріуполі прилетіли "товсті ракети": усі подробиці

16:41

Як зробити так, щоб матрац не скрипів: що за прийоми позбавлять моторошних звуків

16:37

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" потрапив до лікарні зі струсом мозку

16:34

США можуть припинити допомоги Україні: експерт назвав умову

16:16

У ЄС зробили важливу заяву про обмеження для українських чоловіків за кордоном

16:15

Андре Тан визвірився на українців за покупки в іноземних брендів

Реклама
16:05

Вірменії доведеться балансувати між Росією та ЗаходомПогляд

16:00

Сунак і Шольц обговорили в Берліні допомогу Україні: канцлер проговорився про Taurus

15:55

"Великий прорив": Хара розкрив, коли армія України отримає F-16

15:47

Штраф до 20 тисяч євро: чому в Німеччині не можна збирати гриби в лісіВідео

14:43

Які звичаї у ромів: сватання при народженні, поклоніння міфічному персонажу

14:31

Коли Байден підпише законопроект про допомогу Україні: в ОП назвали чітку дату

14:24

Як швидко зняти подразнення після гоління: прості трюки допоможуть упоратися

14:14

Кардаш'ян вимагає, щоб помічники виконали це дивне завдання, перш ніж подавати каву

14:12

Що гірше – підвищений верхній або нижній тиск: лікарі сказали, на що звернути особливу увагуВідео

13:44

Засинає із Соловйовим: чому путіністка Успенська стала на бік РосіїВідео

13:38

Девід Бекхем звинуватив популярного голлівудського актора в шахрайстві на 14 млн

13:32

Як зарядити телефон без зарядного: хитрий лайфхак від стюардесиВідео

13:25

"Хабар - це для публіки": ЗМІ назвали справжню причину арешту заступника Шойгу

12:58

Україну накрив пил із Сахари: українці публікують відео "брудного" дощуВідео

12:55

"Прилетіло дуже сильно": Артем Пивоваров зламав ніс шанувальниці на концерті

12:42

Росіяни масово дезертирують з фронту: в розвідці Британії назвали рекордні цифри

12:41

Символічно: хто оголошуватиме бали від українського нацжурі на Євробаченні-2024

12:26

"Реклама російської війни": легенда хокею розпік путініста-хокеїста Овечкіна

12:10

"Життя у помаранчевому кольорі": Афіни накрила імла від пилу із СахариФотоВідео

12:09

Україна має йти в ногу з ЄС у питанні оподаткування тютюнових стіків - експерт

Реклама
11:42

Масштабні вибухи і пожежа: СБУ атакувала 2 нафтобази в Смоленській області - ЗМІ

11:42

Сором: путініст Філіп Кіркоров зганьбився на сцені на всю Росію

11:37

У США померла популярна російська блогерка

11:18

"Було багато проблем": експерт сказав, як змінить ситуацію на фронті допомога від США

11:15

Ракетний удар по Одесі коштував РФ $10 млн: у ЗСУ сказали, куди поцілили окупантиФото

11:13

Що можна зробити зі старого бойлера: як вдало прилаштувати старий агрегат

11:04

"У окупантів агонія": в ЗСУ анонсували сюрпризи для росіян на фронті

10:57

Хара пояснив, чому Конгрес схвалив допомогу Україні та до чого тут Трамп

10:54

Приголомшлива закуска на Великдень 2024: цей рецепт стане хітом і вразить усіхВідео

10:43

Китайський гороскоп на завтра 25 квітня: Змії - проблеми зі здоров'ям, Кроликам - великі суперечки

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківКитайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти