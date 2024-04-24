По російських офіцерах в Маріуполі прилетіли "товсті ракети": усі подробиці

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розкрив подробиці нічної "бавовни" в окупованому місті.

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У Маріуполі прогриміли вибухи / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Повітряні сили, Телеграм Петра Андрющенка

ЗСУ 24 квітня успішно уразили місце дислокації російських окупантів в загарбаному Маріуполі. Розкрито подробиці нічної "бавовни" у місті.

Як повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, до десятка вибухів прогриміло у районі села Бабах-Тарама, де, за даними місцевих, були розквартировані російські офіцери.

Після вдалого прильоту "товстих ракет" (так росіяни називають Storm Shadow, - Главред) російські війська почали негайно переміщувати особовий склад з кількох прилеглих районів - з території ферм і складів у лісосмуги.

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Згідно з даними маріупольського підпілля, нараховано щонайменше 20 "двохсотих" разом з "трьохсотими".

Захоплення Маріуполя Місто Маріуполь у Донецькій області російські окупанти захопили навесні 2022 року. З 1 березня 2022 року місто перебувало у блокаді російських окупаційних військ. Під час блокади загарбники нещадно бомбардували місто. Так, 9 березня на Маріупольський пологовий будинок №2 російські літаки скинули декілька бомб, у результаті будівля була зруйнована. Внаслідок авіаудару 17 осіб постраждали, 3 загинули. 16 березня окупаційні війська скинули бомбу на Маріупольський драматичний театр, де в укритті ховалися мирні жителі та біженці. Згідно з даними розслідування "Associated Press", від авіаудару по драмтеатру загинули близько 600 осіб. 10 квітня 2022 року, більш ніж через місяць після початку повномасштабного вторгнення, російським окупантам вдалося повністю взяти в облогу українських військових, які залишилися на території комбінату "Азовсталь". Українські військові майже 2 місяці утримували "Азовсталь" у надскладних умовах. У середині травня розпочався організований вихід українських захисників з території заводу для подальшої домовленості про обмін з російською стороною. Маріуполь опинився в повній окупації. Загальна кількість загиблих людей у Маріуполі може сягати 100 тисяч осіб, пише Вікіпедія.

Storm Shadow - останні новини

Україна успішно застосовує британські далекобійні ракети Storm Shadow по наземних військових обʼєктах росіян на окупованих територіях. Зокрема, цими засобами було, імовірно, уражено 14 квітня пункт управління загарбників у Луганську.

Відомо, що чергова партія Storm Shadow ввійшла до нового оборонного пакету допомоги від Лондона, оголошеного 23 квітня. Втім, зі зрозумілих причин, Британія не розкриває кількість переданого озброєння.

Крім того, для ударів по росіянах Україна використовує як власну розробку далекобійних ракет "Нептун", так і далекобійні дрони.

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