Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін та заступник голови російського уряду Марат Хуснуллін покинули аеродром незадовго до удару, зазначає Андрющенко.

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Вибухи в Маріуполі 12 липня - під ударом міг опинитись Пушилін / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Петро Андрющенко/Telegram, Генштаб ЗСУ

Вдень, 12 липня в тимчасово окупованому Росією Маріуполі пролунала серія вибухів в районі місцевого аеродрому. В результаті атаки було знищено пускову установку російської системи протиповітряної оборони. Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що насправді не має великого значення, чи були це С-300 чи "Бук", які систематично розміщувалися у Маріуполі. Він вказав, що у Маріуполі росіяни розмістили перший ешелон протиповітряної оборони для захисту своїх аеродромів в Єйську, Ростові і Приморсько-Ахтарську.

"Про успішне ураження свідчить характер диму, який був під час пожежі, місця, в яких відбувалась пожежа, й вибух через повторну детонацію", – сказав радник міського голови Маріуполя. відео дня

Він наголосив, що це вказує на руйнування системи протиповітряної оборони, яка була розташована в районі аеропорту, що вже другий раз за місяць зазнала удару. Також було виявлено, що на маріупольському аеродромі знаходились локатори для виявлення цілей на великих відстанях.

Андрющенко додав, що на території аеропорту до удару перебували голова так званої "ДНР" Денис Пушилін і заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін.

"На жаль, не встигли. Пушилін з Хуснулліним поїхали до удару. Не так довго вони там перебували, але шанс був", – зазначив Андрющенко.

Однак, серед ворожого військового персоналу точно є жертви. Після прильоту місцеві спостерігали, як на аеродром прибуло багато швидких. За словами радника міського голови Маріуполя, до ранку очікуються більш конкретні дані про втрати особового складу.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Удари по військових аеродромах РФ - що відомо про ситуацію в Маріуполі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 липня на окупованому російськими загарбниками аеродромі в Маріуполі було чутно вибухи. О 12:18 радник міського голови Петро Андрющенко повідомив про вибух у місті.

2 травня в тимчасово окупованому Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що вибух стався у районі "Дормаш", де розташовувалися російські окупанти. На місце події прибули швидка допомога та пожежники.

У Лівобережному районі Маріуполя 22 квітня було нанесено удар по місцю дислокації російських окупантів. Пожежу від "бавовни", як розповів радник міського голови Петро Андрющенко, загарбники ліквідували лише вночі, а потім евакуювали поранених вантажівками.

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