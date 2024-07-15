Дрони підірвали військову частину: стали відомі деталі удару по цілях РФ у Криму

У Криму були прильоти в російську військову частину в районі мису Фіолент.

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Стало відомо про прильоти по цілях РФ у Криму / Колаж: Главред, Фото: t.me/Crimeanwind, Pixabay

Стали відомі подробиці удару по військових цілях російських окупантів у захопленому Криму.

У Криму були прильоти по російській військовій частині в районі мису Фіолент, загалом прогриміло 8 вибухів, повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

З посиланням на передплатників ресурс повідомляє про те, що внаслідок удару дронів постраждала в/ч радіоелектронної розвідки ЧФ РФ.

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/ t.me/Crimeanwind

"Там теж є антени, схожі на антени РЛС, а також супутникові антени. Дачники розповідають, що вибухи були прямо над їхніми будинками і точно був приліт у "військову частину з антенами", - уточнили автори матеріалу.

При цьому також публікується схема прильоту по військових цілях російських окупантів у Криму.

/ t.me/Crimeanwind

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по цілях РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Як заявив у Тelegram так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, в окупованому росіянами місті нібито відбивають атаку БпЛА. За його словами, один із безпілотників збито в районі мису Фіолент.

Нагадаємо, раніше місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї країни-агресора РФ було атаковано дронами. Місцеві жителі скаржилися, що в частині міста відключено світло і воду. Зазначимо, з Приморсько-Ахтарська російські окупаційні війська запускають по Україні дрони-камікадзе типу "шахед".

Як повідомлялося раніше, дрони атакували Краснодарський край РФ - на аеродромі в Єйську спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

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