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У Макіївці сталася пожежа на нафтобазі: склад постачав війська РФ, які намагаються захопити Донбас

4 травня 2022, 13:39

Пожежі у окупованій Макіївці передував потужний вибух.

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У Макіївці сталася пожежа на нафтобазі / соцмережі

У середу, 4 травня, у захопленій військами Росії Макіївці Донецької області сталася пожежа на нафтобазі. У соціальних мережах сказали, що перед загорянням було чути потужний вибух. На базі було паливо для постачання російської окупаційної армії, яка проводить військові дії з метою повного захоплення Донбасу. Вказується, що загорілися чотири резервуари по 5 тисяч тонн кожен.

У окупованій Макіївці стверджують, що пожежа сталася в Червоногвардійському районі Макіївки на вулиці Антропова 7а на території нафтобази. Займання сталося нібито через обстріл.

Місцева невизнана "влада" російської "ДНР" заявила, що горять чотири резервуари по 5 тисяч тонн кожен.

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Клуб диму через пожежу на нафтобазі у Макіївці / Соцмережі
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Клуб диму через пожежу на нафтобазі у Макіївці / Соцмережі
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Клуб диму через пожежу на нафтобазі у Макіївці / Соцмережі

Відомо, що на базі було паливо для постачання окупаційної армії РФ, яка веде другу фазу своєї війни проти України, намагаючись окупувати весь Донбас.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами РФ в Центральному Східному окрузі Рустам Міннекаєв раніше заявляв, що окупанти зібралися захопити всі райони Донбасу, південь України і прорубати коридор до Криму. Такі цілі вони ставлять перед собою під час "другої фази" так званої "спецоперації".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович казав, що ЗСУ вже в середині червня можуть перейти в контрнаступ. До кінця травня-початку червня армія України повинна буде отримати важке озброєння від Заходу. Після того, як почнеться застосування нової зброї, баланс сил на деяких ділянках фронту може змінитися.

Спікер Банкової Олексій Арестович також казав, що наступ Росії сповільнився. Якщо українським військам вдасться зупинити окупаційні війська у напрямку Херсона та Гуляйполя, то загарбники РФ змушені будуть перейти в оборону.

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