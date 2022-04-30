Естафету пожеж підхопив Сахалін: загорілася російська електростанція неподалік Японії

На ГРЕС-2 на Сахаліні спалахнула пожежа / Фото zavodfoto.livejournal.com, скріншот

У суботу, 30 квітня, на Сахаліні сталася пожежа на гідроцеркуляційній електростанції ГРЕС-2. Вогонь перекинувся з турбінного відділення на покрівлю. Рятувальники намагаються загасити пожежу.

Вибух стався близько 12:00 30 квітня в селі Іллінському на Сахаліні. Згодом стало відомо, що загорівся другий блок. Як зазначають жителі острова, спочатку вони почули "хлопок". Саме так називають зараз вибухи в країні-агресорі.

У ГУ МНС Росії Сахалінської області розповіли, що палаючу будівлю самостійно залишили 30 співробітників. Наразі технологічний процес зупинено, передає ТАСС.

У компанії Сахаліненерго заявили, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Однак поки енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється. Постраждалих немає.

В уряді області з посиланням на енергетиків повідомляють, що ліквідація пожежі в селі Іллінське триває. Полум'я розгорілося з новою силою і вогонь перекинувся на покрівлю.

На місці працюють пожежники. Гасінню пожежі заважає сильний вітер.

Тим часом у Мережі з'явилися кадри пожежі:

Як повідомляв Главред, у низці російських міст, які межують з Україною вночі та вранці 27 квітня було чутно вибухи. У районі села Стара Нелідівка Бєлгородської області горів склад боєприпасів. Багато жителів Курська також чули хлопки. За попередніми даними спрацювала система ППО. Жертв і руйнувань немає. РосЗМІ писали, що в небі поруч з Воронежем ППО збила малогабаритний безпілотник.

Нагадаємо,у Росії горять сибірські ліси, причому цьогоріч загоряння по площі збільшилися вдвічі. Лісові пожежі не можуть загасити через брак військових пожежників. Справа в тому, що їх передислокували для вторгнення в Україну.

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