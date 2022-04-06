Вночі Росія обстріляла Дніпропетровщину: знищено нафтобазу й пошкоджено завод

Пожежники гасять пожежу в Дніпропетровській області / ua.depositphotos.com

У ніч на середу, 6 квітня, російські військові обстріляли з повітря Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів була знищена нафтобаза з пальним і пошкоджений один із заводів.

"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і потрапив в нафтобазу і один із заводів", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

За його словами, нафтобаза з пальним знищена. На заводі спалахнула масштабна пожежа, яку досі намагаються загасити, оскільки загорілося пальне.

Кількість постраждалих на даний момент уточнюється.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що нафтобаза розташована в Новомосковську, а завод – у Синельниківському районі.

За його даними, загиблих або постраждалих внаслідок обстрілів немає.

читайте такожВибух нафтобази в Бєлгороді: Зеленський розповів, чи причетна УкраїнаЯк повідомляв Главред, 1 квітня в російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що пожежа сталася "внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті".

У розвідці Великої Британії повідомили, що пожежа в Бєлгороді знищила кілька цистерн з нафтою на місцевих складах. Зазначається, що імовірна втрата запасів палива і боєприпасів з цих складів створить короткострокове додаткове навантаження на логістичні ланцюжки Росії.

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