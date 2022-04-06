Вночі Росія обстріляла Дніпропетровщину: знищено нафтобазу й пошкоджено завод

На заводі спалахнула масштабна пожежа. Полум'я досі намагаються загасити пожежники. Кількість постраждалих на даний момент уточнюється.
У ніч на середу, 6 квітня, російські військові обстріляли з повітря Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів була знищена нафтобаза з пальним і пошкоджений один із заводів.
"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і потрапив в нафтобазу і один із заводів", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
За його словами, нафтобаза з пальним знищена. На заводі спалахнула масштабна пожежа, яку досі намагаються загасити, оскільки загорілося пальне.
Кількість постраждалих на даний момент уточнюється.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що нафтобаза розташована в Новомосковську, а завод – у Синельниківському районі.
За його даними, загиблих або постраждалих внаслідок обстрілів немає.
читайте такожВибух нафтобази в Бєлгороді: Зеленський розповів, чи причетна УкраїнаЯк повідомляв Главред, 1 квітня в російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що пожежа сталася "внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті".
У розвідці Великої Британії повідомили, що пожежа в Бєлгороді знищила кілька цистерн з нафтою на місцевих складах. Зазначається, що імовірна втрата запасів палива і боєприпасів з цих складів створить короткострокове додаткове навантаження на логістичні ланцюжки Росії.
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