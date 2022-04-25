Вибухи і сильна пожежа на нафтобазі у Брянську: над містом - клуби диму, вогонь не можуть загасити

Пожежа в Брянську спалахнула вночі 25 квітня / скріншот

У російському Брянську вночі 25 квітня сталася сильна пожежа на нафтобазі. Перед цим жителі міста чули вибухи і звуки повітряної тривоги. Над містом піднімаються клуби диму. Поки що пожежу на нафтобазі локалізувати не вдається.

Перед двома пожежами прогриміли два вибухи в районі заводу Сільмаш, а пожежа спалахнула в районі нафтобази Дружба. Як повідомили в пресслужбі уряду Брянської області, загорілися резервуари з паливом, передає Telegram-канал Baza.

РосЗМІ пишуть, що, за непідтвердженою інформацією, вибух стався на території місцевої військової частини. Даних про постраждалих не надходило.

Також наголошується, що ГУ МНС по Брянській області спочатку розмістило інформацію про пожежу на нафтобазі, але потім публікація була видалена, передає Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"О 02:00 год 25.04.2022 до оперативної чергової зміни Головного управління МНС Росії по Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Брянськ, Фокінський район, пр. Московський. До місця виклику направлено пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номером) пожежі. Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази", - повідомили в МНС.

Відео про пожежу в Брянську публікують в соціальних мережах. На кадрах видно, що полум'я дуже велике, і заграву від вогню видно з різних точок міста, а також чутні звуки повітряної тривоги.

Вибухи в Бєлгороді

Увечері 29 березня в Бєлгородській області РФ відбулися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

1 квітня в Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що пожежа сталася "внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті".

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник не підтвердив і не спростував інформацію про причетність України до пожежі на нафтобазі в Бєлгороді (РФ).

"Я хочу підкреслити, що станом на сьогоднішній день Українська Держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна повинна нести відповідальність за всі прорахунки і за всі катастрофи і всі події, які відбуваються на території РФ", - заявив він.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі відреагувала на удар по нафтобазі в російському Бєлгороді. Вона підкреслила, що в цій війні лише один агресор - Росія.

2 квітня журналісти-дослідники Conflict Intelligence Team заявили, що ракета, що впала під російським містом Бєлгород, насправді була запущена з території Росії.

6 квітня голова шебекинського міського округу Володимир Жданов опублікував відеозвернення до місцевих жителів, в якому розповів про земляні роботи на території муніципалітету. За його словами, окопи в області риють на прохання влади.

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