У Сибіру - масштабні лісові пожежі: їх нікому гасити, військових пожежників відправили в Україну

Площа лісових пожеж в РФ вже вдвічі більша, ніж у квітні 2021 року / Reuters

У Росії горять сибірські ліси, причому в цьому році загоряння по площі збільшилися вдвічі. Лісові пожежі не можуть загасити через брак військових пожежників. Справа в тому, що їх передислокували для вторгнення в Україну.

Як пише The Independent, лісові пожежі в Росії стають все більш частим явищем в регіоні з весни до осені. Оскільки вони викидають багато вуглекислого газу в атмосферу Арктики, вони є основною причиною занепокоєння з приводу зміни клімату. Вчені неодноразово заявляли, що їх потрібно гасити якомога швидше.

Але цьогоріч ліси горять безконтрольно, тому що багато військових частин, які повинні б були їх гасити, відправлені для вторгнення в Україну.

"Оскільки для великих пожеж часто потрібна військова авіація, щоби виявляти і перевіряти звіти зі супутників, а також боротися з пожежами в Сибіру, сумнівно, що ці сили будуть доступні навіть влітку, якщо війна продовжиться. Значить, або пожеж буде більше... або ці літаки і особовий склад відведуть із західного фронту і привезуть до Сибіру", - зазначила дослідник клімату з Університету Майамі, штат Огайо Джессіка Маккарті.

За даними Грінпіс Росії, площа лісових пожеж в країні вже вдвічі більша, ніж у квітні 2021 року.

Лісові пожежі викликають особливу тривогу через те, що вони розтоплюють вічну мерзлоту, що призводить до викидів вуглекислого газу і метану в атмосферу. Метан має особливо сильний вплив на парниковий ефект у короткостроковій перспективі.

Температура Землі за Полярним колом досягла рекордних 48 градусів за Цельсієм під час "стійкої спеки" в Сибіру минулого літа.

Як повідомляв Главред, минулого року в Челябінської області РФ розгорілися масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив тисячі гектарів.

Повідомлялося також, що пожежі в Якутії було видно навіть з космосу.

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