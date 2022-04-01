У російському Бєлгороді спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі

Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді / Фото соцмережі

У російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі. Про це повідомив мер міста Антон Іванов і губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

"На нафтобазі в місті Білгород - пожежа. Всі екстрені служби виїхали на ліквідацію. Я теж виїжджаю на місце. Буду інформувати", - написав Іванов у своєму телеграм-каналі.

Що призвело до займання, невідомо.

У Мережі вже з'явилися фото і відео масштабної пожежі в Бєлгороді:

Спочатку про зв'язок пожежі на нафтобазі в Бєлгороді з військовими діями не повідомлялося, але пізніше губернатор області Гладков заявив, що пожежа сталася "внаслідок авіаудару з двох вертольотів збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті".

Він додав, що жертв немає, пожежу гасять, населенню нічого не загрожує.

Як повідомляв Главред, ввечері 29 березня в Бєлгородській області РФ відбулися потужні вибухи та виникла масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

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