Кремль пригальмував масову видачу російських паспортів в ОРДЛО: у ТКГ пояснили причину

В ОРДЛО сповільнилася видача російських паспортів / УНИАН

В окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) стали видавати менше російських паспортів місцевим жителям. Така тенденція спостерігається тому, що в Кремлі втратили інтерес до цього процесу, вважає представник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Сергій Гармаш.

Активно видавати російські документи припинили після проведення виборів до Держдуми Росії, зазначив Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Процес активної паспортизації закінчився разом із проведенням на території ОРДЛО виборів до російської Держдуми. Зараз паспортизація проводиться дуже мляво", – сказав Гармаш.

Він зазначив, що, на жаль, не має точних цифр, які демонстрували б обсяги видачі російських паспортів в ОРДЛО, а даним, які оприлюднює російське Міністерство внутрішніх справ, Гармаш не вірить.

"Єдине, про що можна абсолютно впевнено говорити – динаміка помітно знизилася, інтерес до цього процесу у Кремлі зараз зник", – наголосив представник української делегації в ТКГ.

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Але радіти рано, наголосив Гармаш, адже паспортизація продовжуватиметься. Цей процес міг сповільнитися ще й тому, що для отримання російського паспорта потрібно мати "паспорт" так званих "ДНР" і "ЛНР", а через велику кількість охочих їх видають дуже повільно.

Вибори до російської Держдуми відбувалися 17-19 вересня 2021 року і завершилися у єдиний день голосування 19 вересня. Голосували на виборах також мешканці тимчасово окупованих районів Донбасу, які отримали громадянство РФ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що видача паспортів Росії жителям окупованих територій Донбасу загрожує нашій країні тим, що Володимир Путін може забрати Донбас.

"Що стосується Росії по паспортизації. Росія порушує міжнародне право. Чим паспортизація (на Донбасі – ред.) відрізняється від паспортизації в Криму? Та ні чим. Спочатку ти роздаєш паспорти РФ, а потім заходиш і кажеш: я захищаю своє населення. Ось чим це небезпечно", – заявив Зеленський.

Також волонтер і блогер Юрій Касьянов зазначив, що російська паспортизація в окупованих районах Донбасу – це бомба сповільненої дії, яка загрожує Україні. Він наголосив: після паспортизації жителів ОРДЛО Донбас стає асимільованою Росією територією.