Новий штам коронавірусу Пірола дістався до України: чи загрожує нам нова пандемія

В Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом коронавірусу під назвою Пірола - цей підвид COVID-19 виявили у 20-річного чоловіка на Рівненщині. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я 7 листопада.
Новий штам коронавірусу - симптоми 2023 в Україні
За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, симптоми Піроли суттєво не відрізняються від інших штамів коронавірусу.
У хворих спостерігається нежить, висока температура, кашель, головний біль, занепад сил, втрата нюху або смаку.
У МОЗ підкреслили, що через велику кількість мутацій новий підвид швидше вражає організм з ослабленим імунітетом.
"Захворіти можуть навіть раніше вакциновані, проте вакцина знижує ризики ускладнень", — сказав Кузін.
Новий штам коронавірусу Пірола - що про нього відомо
Вперше Піролу зареєстрували ще влітку на території Ізраїлю. Пізніше новий штам COVID-19 також знайшли у США, Данії та Великій Британії.
У новому варіанті коронавірусу більше мутацій, ніж у будь-якому іншому варіанті з моменту появи штаму Омікрон. Імовірно, Піролою можуть захворіти люди з ослабленою імунною системою.
Новий штам коронавірусу - симптоми Піроли:
- незвично висока температура або озноб;
- постійний кашель;
- будь-які зміни в запаху або смаку предметів;
- утруднене дихання;
- непереборна втома;
- загальний біль або дискомфорт в тілі;
- постійний головний біль;
- роздратування або біль у горлі;
- постійна закладеність носа або нежить, схожа на застуду;
- відсутність почуття голоду або бажання їсти;
- діарея;
- нудота або блювота.
Органи охорони здоров'я Канади та США зазначають, що цей варіант коронавірусу не викликає особливо важких захворювань. Вважається, що з ним можна боротися тими ж методами, що і з попередніми видами вірусу.
Коронавірус в Україні
Як повідомляв Главред, в Україні зафіксували новий підвид коронавірусного штаму Омікрону-Арктур. Він виявлений в Дубенському районі в Рівненській області. Цей субваріант COVID-штаму Омікрон вперше був виявлений в січні 2023 року в Індії та швидко поширився світом.
Новий тип COVID характеризується дещо підвищеним рівнем заразності і викликає у пацієнтів безліч симптомів, властивих попереднім варіантам COVID-19. Однак додається новий симптом - сверблячий кон'юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах.
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