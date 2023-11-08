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Новий штам коронавірусу Пірола дістався до України: чи загрожує нам нова пандемія

Анна Ярославська
8 листопада 2023, 08:21
Підвид COVID-19 швидше вражає організм з ослабленим імунітетом. Новий штам виявили у 20-річного чоловіка в Рівненській області.
Коронавірус
Штам коронавірусу Пірола виявили у 20-річного чоловіка на Рівненщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

В Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом коронавірусу під назвою Пірола - цей підвид COVID-19 виявили у 20-річного чоловіка на Рівненщині. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я 7 листопада.

Новий штам коронавірусу - симптоми 2023 в Україні

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, симптоми Піроли суттєво не відрізняються від інших штамів коронавірусу.

У хворих спостерігається нежить, висока температура, кашель, головний біль, занепад сил, втрата нюху або смаку.

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У МОЗ підкреслили, що через велику кількість мутацій новий підвид швидше вражає організм з ослабленим імунітетом.

"Захворіти можуть навіть раніше вакциновані, проте вакцина знижує ризики ускладнень", — сказав Кузін.

Новий штам коронавірусу Пірола - що про нього відомо

Вперше Піролу зареєстрували ще влітку на території Ізраїлю. Пізніше новий штам COVID-19 також знайшли у США, Данії та Великій Британії.

У новому варіанті коронавірусу більше мутацій, ніж у будь-якому іншому варіанті з моменту появи штаму Омікрон. Імовірно, Піролою можуть захворіти люди з ослабленою імунною системою.

Новий штам коронавірусу - симптоми Піроли:

  • незвично висока температура або озноб;
  • постійний кашель;
  • будь-які зміни в запаху або смаку предметів;
  • утруднене дихання;
  • непереборна втома;
  • загальний біль або дискомфорт в тілі;
  • постійний головний біль;
  • роздратування або біль у горлі;
  • постійна закладеність носа або нежить, схожа на застуду;
  • відсутність почуття голоду або бажання їсти;
  • діарея;
  • нудота або блювота.

Органи охорони здоров'я Канади та США зазначають, що цей варіант коронавірусу не викликає особливо важких захворювань. Вважається, що з ним можна боротися тими ж методами, що і з попередніми видами вірусу.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні зафіксували новий підвид коронавірусного штаму Омікрону-Арктур. Він виявлений в Дубенському районі в Рівненській області. Цей субваріант COVID-штаму Омікрон вперше був виявлений в січні 2023 року в Індії та швидко поширився світом.

Новий тип COVID характеризується дещо підвищеним рівнем заразності і викликає у пацієнтів безліч симптомів, властивих попереднім варіантам COVID-19. Однак додається новий симптом - сверблячий кон'юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах.

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