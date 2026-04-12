Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

Приватна система працює на основі дистанційно керованих турелей з кулеметами.

https://glavred.net/war/zakazat-mozhet-lyuboy-zhelayushchiy-poyavilas-chastnaya-sistema-pvo-10756199.html Посилання скопійоване

В Україні з'явилась приватна система ППО

Що відомо:

В Україні з’явилася приватна система ППО

Інноваційна система керується дистанційно

В Україні створили приватну інноваційну систему ППО, які можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури. Про це розповів радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та зв’язку Сергій Бескрестнов (Флеш).

Що відомо про нову систему ППО

"Флеш" розповів про те, що в Україні запрацював фрагмент приватної системи на основі дистанційно керованих турелей з кулеметами М2. Вони працюють на відстані до 2 кілометрів.

відео дня

Радник міністра також наголосив на тому, що замовити послуги приватної ППО може навіть будь-який бізнес, щоб захистити свої об'єкти від ворожих атак.

"І, звісно, коментарі під публікаціями просто завалені: "Навіщо ви це показуєте?" ... Це приклад того, як приватна ППО вже працює, і інші компанії можуть повторювати подібні ідеї. Чому приватний проект з’явився раніше за державний? Бізнес завжди діє швидше. Менше узгоджень і бюрократії", - йдеться у повідомленні.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред