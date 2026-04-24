Росія завдала удару по Одесі: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та багато поранених

Анна Ярославська
24 квітня 2026, 06:45оновлено 24 квітня, 07:20
Вночі в Одесі пролунали вибухи.
Наслідки нападу на Одесу
Наслідки атаки на Одесу / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

  • В ніч на 24 квітня РФ атакувала житлові квартали Одеси
  • Зафіксовано влучання в кілька житлових будинків
  • Є постраждалі та загиблі

Вночі на 24 квітня армія РФ завдала удару по житлових кварталах Одеси. Є влучання в кілька житлових будинків і постраждалі. Двоє людей загинули.

Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ та місцеві ЗМІ повідомляли про рух російських ударних БПЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

Як розповів голова Одеської міської військової адміністрації, під удар окупантів потрапили два двоповерхові будинки та один триповерховий. На одній із локацій двом людям медики надали допомогу на місці, на іншій — одну жінку госпіталізували до медичного закладу.

Також зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

"Усі оперативні служби та рятувальники на місцях. Ліквідуємо наслідки атаки та надаємо необхідну допомогу людям", - додав Лисак.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що в Одесі в результаті ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

"Один із безпілотників влучив у триповерховий житловий будинок. Зруйновано квартири на другому та третьому поверхах. На жаль, постраждали дві людини: 72-річна жінка та 52-річний чоловік отримали осколкові поранення. Жінку доставлено до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Ще в кількох будівлях вибито скління, пошкоджено автомобілі.

  • Наслідки атаки на Одесу в ніч на 24 квітня 2026
    Наслідки атаки на Одесу в ніч на 24 квітня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
У ДСНС також розповіли про наслідки нічної атаки на Одесу. За даними рятувальників, під ударом РФ опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.

В результаті влучання в 3-поверховий житловий будинок зруйновано квартири та спалахнула пожежа. Постраждали 6 осіб.

Зруйновано два 2-поверхові житлові будинки. Там пожежники врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них 2 дітей). Постраждало 7 осіб.

Також ворожий БПЛА влучив у 2-поверхову будівлю. На жаль, 2 людини загинули, одна людина постраждала. З будівлі евакуйовано 16 мешканців.

"Психологи ДСНС працювали на місцях трагедій всю ніч, надавши допомогу понад 50 мешканцям (з них 3 дитини), які перебували у стані сильного стресу", - йдеться в повідомленні.

Всього в результаті російської атаки загинули 2 людини і 14 постраждали.

Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється. Понад 140 рятувальників задіяні на місцях влучень.

Оновлено. Станом на 7:00 стало відомо, що внаслідок нічної атаки загинуло подружжя - обом було по 75 років.

Ще пʼятнадцять людей отримали поранення, 8 з них перебувають у медичних закладах. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

"На місцях влучань з ночі працюють комунальні служби. Прибирають теріторію та закривають віконні прорізи. Також розгорнуто оперативні штаби: там мешканці можуть отримати допомогу та консультації щодо компенсацій за програмою "єВідновлення" та з міського бюджету", - повідомив глава МВА Лисак.

Повітряні атаки РФ на Одесу — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 22 квітня країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає.

Увечері 15 квітня в Одесі в результаті російської атаки безпілотниками сталося влучання в житловий багатоповерховий будинок, що призвело до руйнувань і пожежі.

Вночі на 15 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. В результаті "прильотів" зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

Вночі на 14 квітня російська окупаційна армія масовано атакувала безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одеської області. На території Ізмаїльського порту було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу. Пошкодження отримало й портове обладнання".

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

