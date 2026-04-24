Трамп не проти: США можуть запросити Путіна на саміт G20 — WP

Анна Ярославська
24 квітня 2026, 07:55
Офіційних запрошень до Кремля поки що не надсилали.
Трамп виступив із заявою щодо Путіна та G20 — що він сказав

Головне:

  • США планують запросити Путіна на саміт G20 у Маямі
  • Трамп заявив, що особисто не запрошував Путіна, але не проти його участі
  • У Кремлі кажуть, що рішення про участь ухвалять ближче до саміту

США мають намір запросити главу Кремля Володимира Путіна на саміт лідерів Великої двадцятки (G20), який відбудеться в грудні в гольф-клубі президента США Дональда Трампа "Дорал" у Маямі. Про це пише The Washington Post. Втім, сам Трамп ухилився від прямої відповіді щодо запрошення російського диктатора на саміт.

Як зазначає WP, згідно із заявою Держдепартаменту США, Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що Росія може бути присутньою на зустрічах G20, оскільки Сполучені Штати зосереджені на проведенні успішного та продуктивного саміту".

"Наразі офіційних запрошень не надходило, але Росія є членом G-20 і буде запрошена на міністерські зустрічі та саміт лідерів", — заявив високопоставлений чиновник адміністрації, який говорив на умовах анонімності.

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що йому нічого не було відомо про запрошення Путіна, але він не буде заперечувати проти нього.

"Я не запрошував Путіна на саміт G20, але якби він приїхав, це, напевно, було б дуже корисно", — заявив лідер США.

23 квітня російські офіційні особи стверджували, що Путін нібито був запрошений на саміт у Маямі, але не дали чіткої відповіді, чи візьме він у ньому участь.

"Росія брала участь у всіх самітах на відповідному рівні", - сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що "рішення про формат нашої участі буде прийнято ближче до саміту".

Що відомо про G-20

"Велика двадцятка" — це міжурядовий форум, що об'єднує представників 19 найбільших економік світу, а також Європейського союзу та Африканського союзу. Саміт, який проводиться щорічно, надає світовим лідерам можливість обговорити актуальні глобальні проблеми.

Росія не бере очної участі в саміті з 2019 року — спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через вторгнення в Україну у 2022 році та подальший ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. Путіна звинувачують у військових злочинах у зв'язку з війною в Україні.

Попередник Трампа, президент Джо Байден, заявив у 2022 році, що підтримає виключення Росії з G20.

Україна не є членом G20, хоча й брала участь у деяких зустрічах як гість.

Ордер на арешт Володимира Путіна

Ордер на арешт Володимира Путіна - ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: чинного президента Володимира Путіна та російської уповноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії, видані 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.

