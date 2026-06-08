В Україні жорсткіше каратимуть порушників ПДР і введуть санкції - Свириденко

Рішення доопрацюють з урахуванням думки суспільства.

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В Україні суттєво посилять покарання для водіїв, які регулярно порушують ПДР / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України, t.me/svyrydenkoy

Ключові тези Свириденко:

Відповідальність для водіїв, які часто порушують ПДР, посилять

Оновлять систему фіксації порушень

Рішення узгодять із суспільством

В Україні планують посилити відповідальність для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Також зміни торкнуться системи фіксації порушень. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

За словами очільниці уряду, наразі готується комплекс рішень, спрямованих на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та підвищення дисципліни серед водіїв.

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Серед основних пропозицій:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема перевищення швидкості;

запровадження жорсткіших санкцій для водіїв, які регулярно ігнорують встановлені обмеження;

удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;

законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Свириденко наголосила, що остаточні рішення будуть доопрацьовані з урахуванням позиції суспільства. Вона підкреслила, що держава має зробити все можливе для запобігання трагедіям на дорогах.

"Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах", - зазначила вона.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Нова система штрафів для водіїв - пояснення експерта

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів Главреду, що в Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, однак її механізм ще обговорюється. За його словами, один із варіантів — нарахування балів після набуття чинності постанови про адмінправопорушення. Водночас залишається невирішеним питання автоматичної фіксації порушень.

"Спірне питання, яке вимагає обговорення і все-таки вирішення — це автоматична фіксація порушень. Зараз відповідальність у таких випадках часто несе власник автомобіля, а не той, хто фактично перебував за кермом. Це ускладнює коректне нарахування балів саме водієві-порушнику", - зазначив він.

Через це, як зазначив Білошицький, пропонується не нараховувати штрафні бали за порушення, зафіксовані автоматичними системами, а повна автоматизація поки потребує доопрацювання.

Смертельна ДТП у Києві - що відомо

Нагадаємо, у Києві 5 червня автомобіль Mercedes в’їхав у підземний пішохідний перехід, внаслідок чого загинули щонайменше четверо людей, ще троє отримали травми. За інформацією Офісу генпрокурора, серед загиблих — 12-річний хлопець, а також двоє чоловіків і жінка. Водія госпіталізували після деблокування з авто.

Згодом стало відомо, що водій 38 разів порушував ПДР, переважно за перевищення швидкості. Частина порушень була зафіксована у 2025 році, також він уже скоював ДТП раніше.

Як повідомляв Главред, внаслідок ДТП 5 червня загинув учень Київської Вальдорфської школи "Софія" Григорій Глушич. Хлопчик нещодавно закінчив 6-й клас і готувався до літніх канікул.

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Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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