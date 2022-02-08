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У Києві звільнили двох вчителів, які відмовилися викладати українською

8 лютого 2022, 21:17

Педагог Лариса Бондар визнала свою неправоту, їй оголосили догану, а сама вчителька вирішила звільнитися за власним бажанням.

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У Києві звільнили двох вчителів

У Києві звільнили двох вчителів у ліцеї №303 та школі №152, які відмовлялися викладати українською мовою та спровокували скандал. Один з них також відзначився лайкою на уроках і образами на адресу учнів, повідомили в прес-службі Офісу Уповноваженого із захисту державної мови.

Йдеться про ліцей №303 громадсько-природничого профілю Дарницького району та про спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь "завершив заходи державного контролю за застосуванням державної мови" у цих учених закладах.

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У ліцеї вчитель історії розповідала на уроці 8 класу, що вона не українка, а російська і цим "пишається". Після того як відео з її висловлюваннями потрапило до Сережі в грудні 2021-го, керівництво навчального закладу відреагувало на інцидент.

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Також з'ясувалося, що педагог Лариса Бондар визнала свою неправоту, їй оголосили догану, і сама вчителька вирішила звільнитися за власним бажанням.

"Факт застосування недержавної мови педагогічним працівником ліцею в освітньому процесі при проведенні заняття з німецької мови є прикрим і єдиним випадком, якому дана належна оцінка адміністрацією та педагогічним колективом", - розповіли в ліцеї №303.

Адміністрація школи №152 теж оголосила вчителю історії догану "за порушення чинного законодавства з питань дотримання педагогічної етики, вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника".

За заявою педагогічного працівника вчитель був звільнений з роботи.

Як розповів Кремінь, за фактами інцидентів у школі та ліцеї він ініціював розгляд на засіданні профільних комісій, які "повинні вжити додаткових заходів реагування щодо посилення відповідальності педпрацівників навчальних закладів усіх форм власності за порушення мовного законодавства".

"Мова освітнього процесу-державна!",- підкреслив чиновник.

Раніше Главред писав про те, що в Рівному під час онлайн-уроку вчителька однієї зі шкіл влаштувала собі сніданок, збентеживши цим дітей та їхніх батьків.

Зазначимо, також, у Львів директор однієї зі шкіл частково виграв справу в Апеляційному суді, в результаті чого йому скасували штраф у 34 тисяч гривень за порушення карантину. У вересні минулого року він не перевів учнів 5-11 класів на віддалене навчання в ситуації, коли в школі було вакциновано менше 80% вчителів. Штраф платити не потрібно, проте його все одно визнали винним у порушенні карантинних заходів.

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