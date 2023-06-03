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У Києві суд обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття

Дмитро Відоменко
3 червня 2023, 14:29 оновлено 3 червня, 15:07
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Суд відправив під домашній арешт трьох підозрюваних співробітників столичної поліклініки, в укриття якої під час ракетного удару не змогли потрапити люди.
Охоронець, суд
Охоронця поліклініка Вадима Мошкіна суд отруїв під варту / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

У Києві суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки в Деснянському районі Олега Шугалевича та його заступника з технічної частини Василя Десика, яких підозрюють у службовій недбалості. У ніч на 1 червня в укриття цієї поліклініки не змогли потрапити жителі довколишніх будинків під час ракетного удару. Троє з них в результаті інциденту загинули від уламків. Про це повідомляє портал Суспільне.

Пізніше охоронця поліклініки Вадима Мошкіна суд теж відправив під варту на два місяці — без права внесення застави. Чоловік визнав провину, але заявив, що скоїв злочин ненавмисно, оскільки йому не вистачило часу відкрити укриття до вибуху після початку тривоги.

Далі - першу заступницю керівника Деснянської РДА Ірину Алексєєнко теж відправили під цілодобовий домашній арешт. Вона свою провину категорично заперечує.

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03: 00 у столиці оголосили повітряну тривогу і майже відразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але були жертви і руйнування в декількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час Цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився в поліклініці і не пускав людей в укриття. Про стан сп'яніння у охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві жителі розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло. У КМДА заявили, що охоронець, який не пускав людей в укриття, опинився в лікарні через отримання контузії під час ракетної атаки.

Пізніше стали відомі результати медичного огляду охоронця. Виявилося, що він був тверезий під час ракетного удару. Після цього в Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці заарештували охоронця і трьох чиновників - заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника.

Дивіться відео про трагічну історію загиблих біля Укриття в Києві:

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