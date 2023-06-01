Названа причина: "п'яний" охоронець, який закрив укриття, різко опинився в лікарні

Місцеві жителі стверджують, що чоловікові було близько 70 років і він зловживав алкоголем.

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Охоронець, який не пустив людей в укриття, опинився в лікарні / Колаж: Главред, фото: КМВА, facebook.com/UA.KyivPolice

У Києві в результаті падіння уламків на поліклініку, в укриття якого не могли потрапити жителі столиці, загинули 3 людини. Чоловік загиблої жінки стверджує, що охоронець, який повинен був чергувати в ту ніч, нібито був п'яний і закрився в установі, так і не відкривши укриття. Однак пізніше стало відомо, що цей чоловік раптово опинився в лікарні. Про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, повідомляє ТСН.

Місцеві жителі стверджують, що чоловікові було близько 70 років і він часто зловживав алкоголем. Також вони переконані, що інформація про те, що деяким людям вдалося пройти в укриття поліклініки - брехня.

Виявилося, що в результаті падіння уламків цей охоронець отримав контузію, через що і був госпіталізований.

Поки не вдалося точно встановити, чи був цей чоловік під дією алкоголю чи ні.

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але є жертви та руйнування у кількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Пізніше стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився у поліклініці й не пускав людей в укриття. Про стан сп’яніння в охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві мешканці розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло.

Дивіться відео Главреда про обстріл Києва в ніч на 1 червня:

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