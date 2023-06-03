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Готується до атаки: Україна приховує час контрнаступу, щоб заплутати РФ – Генштаб Естонії

Альона Вороніна
3 червня 2023, 07:44 оновлено 3 червня, 07:47
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Українські військові намагаються заплутати російських окупантів і змусити їх перейти до оборони, а тим часом створюють ґрунт для успішної атаки.
Готується до атаки: Україна приховує час контрнаступу, щоб заплутати РФ – Генштаб Естонії
Україна приховує час контрнаступу, щоб заплутати РФ/ колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградского

Україна, очевидно, навмисно приховує дату початку свого контрнаступу, таким чином намагаючись спантеличити окупантів. Так вона хоче змусити російських загарбників перейти до оборони.

Про це заявив Генштаб Сил оборони Естонії, повідомляє ERR. Естонські військові зазначають, що українські, російські та міжнародні джерела відрізняються "фальстартами" у питанні часу початку українського контрнаступу. У той же час бойові дії ведуться по всій лінії фронту.

А поки контрнаступ не почався, Україна продовжує створювати для нього ґрунт. Для цього захисники України намагаються зайняти найкращі позиції, порушити управління і логістику російських окупантів та знищити більше їхньої техніки, яка могла б стати на заваді під час атак.

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Україна почала розмінування перед наступом

У той же час повідомляється, що ЗСУ почали розмінування, готуючись до звільнення тимчасово окупованих територій України від російських загарбників. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на слова командира інженерних військ 1-ї танкової бригади із позивним "Клімат". Проводити розмінування непросто, адже це доводиться робити вручну і до того ж в нічний час

"Як і Росія, Україна встановила тисячі мін уздовж лінії фронту. І щоб просунутися на окуповану територію, її військам тепер потрібно пройти крізь ці лінії, не привернувши увагу росіян, які помітять, якщо буде підведена важка техніка чи пролунають вибухи. Це означає, що сапери мають вийти на поля і тихо їх розмінувати", – розповіли в ЗСУ.

Такі роботи з розмінування можуть тривати тижнями, пояснив командир інженерних військ 1-ї танкової бригади.

Зазначається, що розмінування територій – це лише перший крок. Після цього розпочнуться бої з російськими окупантами за захоплені ними території. Українцям для деокупації територій доведеться пробивати збудовані ворогом укріплення.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський висловився про ймовірні терміни очікуваного контрнаступу Збройних сил України. За його словами, Росія повинна побачити і відчути майбутній український контрнаступ. Він додав, що коли наші захисники почнуть звільняти території від росіян, українці зрозуміють, що контрнаступ вже відбувається.

"Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а й відчула. Особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій — це і є результат контрнаступу", – зазначив Зеленський.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі наголосив, що вирішальну роль у контрнаступі сил оборони України відіграють потужні західні танки. Вони важливі не тільки для наступу, а й оборони. Передача винищувачів F-16 буде спрямована на посилення українських військ у довгостроковій перспективі.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес зазначав, що Сили оборони України здатні звільнити окупований Кримський півострів ще в нинішньому році. У окупантів країни-агресора Росії закінчується військове обладнання. Удар по російських військах в потрібному місці може розвалити угруповання ворога на захоплених українських територіях.

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