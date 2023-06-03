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Втратила тата і дідуся: рідні розповіли про загиблу під укриттям в Києві 9-річну Віку

Альона Вороніна
3 червня 2023, 08:28 оновлено 3 червня, 08:49
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У момент атаки Віка з мамою бігли до укриття, але дівчинка встигла добігти лише до сходів, а її мама Оля опинилася в епіцентрі падіння уламків.
Виктория Ивашко
Вікторія Івашко загинула разом з мамою внаслідок ракетного удару РФ/ скрін

Внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по Україні у ніч на 1 червня у Деснянському районі Києва загинули троє людей – дві жінки і 9-річна дівчинка. Вони разом з іншими людьми намагалися потрапити в укриття у поліклініці поблизу, але хтось не встиг добігти, а хтось не зміг потрапити всередину через закриті двері. Серед загиблих – 9-річна дзюдоїстка Вікторія Івашко та її мама Ольга.

Рідні і друзі загиблих розповіли, що зазвичай під час ракетних ударів Віка з мамою ховалися в укритті, тому що дівчинці було тривожно залишатися вдома. Проте цього разу вони не встигли добратися до укриття. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Вони живуть на п'ятому поверсі, і коли прилітає десь на Деснянському районі чи Бровари – заграва. Віка почала нервувати, а коли почали ходити до укриття, вона заспокоювалася", – розповів дядько Віки, рідний брат її мами Олі – Олександр. Він дізнався про трагедію, коли був на фронті.

Але цього разу добігти до укриття вони не встигли.

"Віка майже встигла добігти до сходів, а Оля потрапила майже до епіцентру, вона її наздоганяла", – зазначає Олександр.

Подруга Ольги зазначає, що та планувала піти з донькою до укриття на всю ніч, проте, очевидно, щось змінилося, і вони побігли туди уже під час нічної повітряної тривоги.

"Мама їй кричала з вікна, що Оля, повернися, повернися, бо вже стріляють! А вона крикнула: "Мені треба Віку рятувати"! І вона бігла її рятувати", – розповідають свідки трагедії.

Олександр зазначає, що їхню сім’ю уже понад рік переслідувала чорна смуга. Рік тому в аварії загинув їх із Ольгою батько, а за кілька місяців до того від серцевого нападу помер тато Віки.

Знайомі сім’ї згадують, що маму з донькою любив увесь район. Віка була чемпіонкою з дзюдо та однією з найкращих у класі учениць. Дівчинка любила книги про Гаррі Поттера і читала їх навіть на перервах між уроками у школі.

  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА

Дивіться відео про трагічну історію загиблих біля укриття у Києві:

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але були жертви та руйнування у кількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився у поліклініці й не пускав людей в укриття. Про стан сп’яніння в охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві мешканці розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло. У КМДА заявили, що охоронець, який не пускав людей в укриття, опинився в лікарні через отримання контузії під час ракетної атаки.

Пізніше стали відомі результати медичного огляду охоронця. Виявилося, що він був тверезим під час ракетного удару. Після цього у Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці заарештували охоронця і трьох чиновників – заступника Деснянської РДА, директора медзакладу і його заступника.

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