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"Відчуваю, що не виживу": на Харківщині через наказ загинули 2 курсанти

Ангеліна Підвисоцька
3 червня 2023, 04:10
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Командир змусив курсантів дістати вибухівку з артилерійського снаряда прямо в гуртожитку. У цей момент стався вибух.
загибель курсантів саперів
На Харківщині загинули два курсанти при розборі снаряда за наказом командира / Колаж : Главред, фото: скріншот з відео

У Харківській області загинули два курсанти університету цивільного захисту. Вони загинули внаслідок детонації боєприпасу, проте рідні переконані, що в усьому винен їхній командир, який віддав страшний наказ. Про це повідомляє ТСН.

В результаті вибуху боєприпасу загинули Роман Сліпець і Євген Кочетов, які вчилися на саперів. Одному було 22 роки, а іншому - 21. Їхнє серце зупинилося в машині швидкої допомоги. Однокурсники і рідні впевнені, що у всьому винен командир, який віддав наказ розібрати артилерійський снаряд, витягти з нього вибухівку і зробити макет.

"Ми всі чули цей наказ. Він їм сказав, як треба чинити з ним. Вони з ним радилися. В іншому випадку їх не відпустять у звільнення і весь колектив буде страждати, і буде бігати по стадіону", — сказав однокурсник загиблих Іван.

Варто відзначити, що це все відбувалося в приміщенні гуртожитку. У кімнаті, де здетонував боєприпас, була й інша вибухівка. В результаті вибуху в голову був поранений третій курсант - Дмитро Солодовныков. Він також отримав контузію. Вибух був такої сили, що багато хто спершу подумав про "приліт". Вибухом винесло двері.

Один з курсантів відчував, що може загинути.

"Він дзвонив моїй доньці і говорив, що командир змушує його та іншого хлопця розбирати вибуховий снаряд, що це небезпечно. І вони не хочуть цього робити. Говорив таку фразу: "Якщо я звідти нікуди не поїду, то відчуваю, що я загину", — сказала мама дівчини, з якою зустрічався загиблий Євген.

Мати загиблого Євгена запевняє, що це був не нещасний випадок, а недбалість командира, адже його навіть не було поруч, коли курсанти розбирали снаряд за його наказом.

"Це не був нещасний випадок. Це була недбалість цієї людини. Для того, щоб їх навчити, потрібно, щоб поруч стояв командир. Він просто кинув - робіть. І пішов. Коли це військовозобов'язані, вони розуміють, що це не все так просто: якщо тобі дали завдання - ти повинен це зробити, адже вони не могли сказати: "А чого ми самі повинні це робити?". Їм наказали", - каже Юлія-мати загиблого Євгена.

Дивіться відео про смертельний вибух на Харківщині:

Після трагедії почалися звільнення

Варто відзначити, що після вибуху про трагедію повідомили і в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування. Однак там вирішили промовчати про те, що загинули курсанти, написавши про смерть двох працівників ДСНС.

Представник університету Вікторія Коленко зазначила, що вже були відсторонені 4 людини, які відповідали за навчальний процес.

"Це на совісті Міжрегіонального центру, зараз комісія апарату ДСНС проводить службове розслідування ... Ми, звичайно, зацікавлені, дуже зацікавлені в тому, щоб винні були покарані", — сказала Коленко.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

"Треба встановити підстави знаходження цього вибухового пристрою в приміщенні. На яких підставах саме курсанти ДСНС контактували з цим вибуховим пристроєм. Частини його направлені на відповідну експертизу. Після чого ми можемо говорити про точну назву вибухнув боєприпасу", — кажуть в прокуратурі.

Винним у загибелі курсантів загрожує до 15 років за ґратами.

Варто відзначити, що батьки курсантів не зможуть попрощатися зі своїми дітьми навіть на похороні 3 червня, бо вони знаходяться на окупованих територіях Запорізької області.

Як повідомляв Главред, в місті Тальне Черкаської області 28 травня провели в останню путь нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого в ніч на 26 травня збив суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир. Загиблому нацгвардійцю було всього 22 роки. У нього залишилася дружина та троє дітей. Для близьких і друзів він назавжди залишиться в пам'яті молодим, чуйним і веселим хлопцем.

Раніше Главред писав про те, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

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