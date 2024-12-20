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Ракети летять на Київ, лунають потужні вибухи: всі подробиці

Анна Ярославська
20 грудня 2024, 07:07оновлено 20 грудня, 07:50
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По всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К ВПС РФ.
ПОВІТРЯНА ОБОРОНА
Київ відбиває ворожу повітряну атаку / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, західне ОТО НГУ

Коротко:

  • Швидкісні цілі рухаються на Київ
  • У столиці лунають вибухи, працює ППО

Уранці в п'ятницю, 20 грудня, у столиці України чути звуки вибухів. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, у місті працюють сили ППО.

О 06:38 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Причина - зліт МіГ-31К ВПС РФ.

відео дня

МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", що становить загрозу для всіх регіонів країни.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що кілька швидкісних цілей рухаються в бік столиці:

06:59 Швидкісна ціль у напрямку Києва!

07:03 Ще одна ракета з півночі! Напрямок - Київ!

07:07 Ще одна швидкісна повітряна ціль із Чернігівщини. Вектор - Київ.

07:09 Фіксується ще одна ціль через Чернігівську область. Курс - Київ!

За даними моніторингових каналів, окупанти б'ють по Києву корейськими балістичними ракетами KN-23.

07:18 Повторні виходи балістики в Київ, пише monitor.

07:21 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети горять авто. Дані про постраждалих уточнюються.

07:22 Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram повідомив, що балістику росіяни запускають із Брянська.

07:23 У Києві пролунали ще два потужні вибухи.

07:33 Відомо про одного потерпілого у Голосіївському районі. Медики надають допомогу на місці.

07:37 За інформацією екстрених служб, уламки впали на дах будинку в Дніпровському районі.

"Також спалахнула пожежа в Соломʼянському районі. Бригади прямують на місце", - пише Кличко.

07:42 Ще один потерпілий в Голосіївському районі. Його госпіталізували.

07:43 Відбій загрози щодо МіГів.

07:46 Пожежа в Шевченківському районі столиці. В Голосіївському пошкоджена тепломагістраль.

07:47 Відбій повітряної тривоги у Києві.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 грудня армія РФ атакувала ракетами Кривий Ріг. Під удар потрапив 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

Попередньо постраждали 3 людини. З-під завалів врятували 2 людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено.

Крім того, минулої ночі Київ був атакований дронами. Повітряна тривога в столиці вночі оголошувалася двічі. Силами і засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені та знешкоджені на підступах до міста і території столиці.

Нагадаємо, 19 грудня на пресконференції, присвяченій підсумкам 2024 року, російський диктатор Володимир Путін виступив із пропозицією провести "технологічний експеримент", викликавши Захід на "високотехнологічну дуель". Господар Кремля заявив, що шансів збити ракету "Орешник" немає, оскільки її дальність сягає 5,5 тисячі км, а наявні системи ПРО в Румунії та Польщі не можуть її дістати.

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