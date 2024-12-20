РФ вдарила по Києву ракетами Кинджал та Іскандер: у КМВА розповіли про наслідки

Унаслідок російської атаки зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста. Загинув чоловік.

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У КМВА показали наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 року / Колаж: Главред, фото: t.me/VA_Kyiv

Коротко:

РФ завдала по Києву ракетного удару

У трьох районах впали уламки збитих ракет

Є жертва та постраждалі

Близько сьомої години ранку в п'ятницю, 20 грудня, Збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ймовірно, окупанти застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К і балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.

Як повідомили в Київській міській адміністрації, внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

відео дня

У Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією. Загорілися 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Інформація уточнюється.

За даними ДСНС, пожежу ліквідовано. Тривають роботи з ліквідації розгерметизації труби.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з подальшим загорянням на покрівлі, сталося руйнування на п'ятнадцятому поверсі (імовірно, є заблоковані люди). За попередніми даними, постраждали 2 людини, яких було госпіталізовано.

"Сталося загоряння в одному з будинків на 13-поверсі. Обвал конструкцій, вхід на 15-й поверх завалений, триває розбір конструкцій. Крім того, проводиться пошук людей. За попередньою інформацією є 2 постраждалих", - уточнили рятувальники.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 15 кв. м. Постраждалих не виявлено.

Ракета "Кинджал" - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

У Шевченківському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточнюється.

"Інформація про падіння уламків у Дніпровському районі після перевірки не підтвердилася. Дані оперативного зведення уточнюються та оновлюються", - ідеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що в Шевченківському районі сталося загоряння в адміністративній будівлі на площі 100 кв. м окремими осередками. Проводяться роботи з пошуку потерпілих.

У Києві загинув чоловік - подробиці

У Нацполіції повідомили, що внаслідок ракетної атаки на столицю загинув чоловік. Під час атаки він був на вулиці.

"У Голосіївському районі сталося загоряння автомобілів та виявлено тіло загиблого чоловіка, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Ще одного постраждалого чоловіка було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

У поліції також повідомили про загоряння в одній із квартир житлового будинку. Там перебувала мати з 2-річною дитиною. Хлопчик не постраждав, матір оглядають лікарі.

У Солом'янському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на території району, є пошкодження в одній із недобудов. У Шевченківському районі виникла пожежа на підприємстві.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, минулої ночі Київ був атакований дронами. Повітряна тривога в столиці вночі оголошувалася двічі. Силами і засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені та знешкоджені на підступах до міста і території столиці.

Вранці в п'ятницю в Києві знову оголосили повітряну тривогу. РФ підняла в небо літаки МіГ-31К. Усі подробиці атаки на столицю читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: гриміли потужні вибухи, є постраждалі - усі подробиці.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня армія РФ атакувала ракетами Кривий Ріг. Під удар потрапив 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

Попередньо постраждали 3 людини. З-під завалів врятували 2 людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено.

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Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

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