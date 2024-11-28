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У Києві пролунали вибухи: що відомо про наслідки ракетної атаки РФ

Анна Ярославська
28 листопада 2024, 07:56оновлено 28 листопада, 09:49
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У столиці працюють сили ППО. Жителів закликали залишатися в укриттях.
У Києві пролунали вибухи: що відомо про наслідки ракетної атаки РФ
РФ атакувала Київ ракетами / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вранці 28 листопада в Києві прогриміли кілька вибухів під час масованої ракетної атаки РФ.

О 07:52 у Повітряних силах закликали жителів Києва терміново пройти в укриття. Перед цим моніторингові канали попереджали про рух ракет у бік столиці. Ракети фіксували біля Вишгорода.

"Повітряна тривога триває! У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко.

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Вибухи в Києві підтвердив і мер Віталій Кличко.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він.

"Ракета зробила півкола повз Київ і летить через Вишеньки на Лівобережжя", - написав monitor о 07:55.

08:03 Ракети з півдня Київщини рухаються на Житомирщину, повідомили в Повітряних силах.

У Києві пролунали вибухи: що відомо про наслідки ракетної атаки РФ
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

08:12 Три крилаті ракети рухаються на Бородянку на Київщині.

Тим часом у КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

"Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях до відбою", - йдеться у повідомленні.

08:47 Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Уламки впали на територію підприємства.

Незначних пошкодженнь зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані оперативного зведення уточнюються.

"Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях до відбою", - додали у КМВА.

09:43 У КМВА уточнили наслідки комбінованого ракетно-дронового удару РФ по Києву.

"Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування та безпілотники різного типу. Повітряну тривогу в столиці оголосили майже опівночі через загрозу БпЛА зі східного напрямку. Тривога тривала майже 9 з половиною годин. Ближче до ранку російські повітряно-космічні сили виконали пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.

Ракети заходили на Київ з різних напрямків. В результаті протиповітряного бою усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені.

Станом на цю хвилину надійшла інформація щодо падіння уламків в двох районах столиці - в Дніпровському та Дарницькому. Даних щодо постраждалих немає.

Пошкоджень зазнало окреме підприємство - вибиті двері, вікна, пошкоджене вантажне авто.

Ракетна атака РФ на Україну 28 листопада 2024 року - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 28 листопада в РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленя". Були здійснені пуски ракет. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

У Харкові прогриміли вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти завдали три удари по місту. Усі "прильоти" припали на територію одного з цивільних підприємств у Київському районі.

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