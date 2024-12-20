Окупанти завдали удару по Кривому Розі: зафіксовано "приліт" у житловий будинок

Ворог другий день поспіль атакує місто ракетами.

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У Кривому Розі лунали вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

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РФ завдала удару по Кривому Рогу

Внаслідок удару було пошкоджено житловий будинок

З-під завалів дістають людей

Ввечері четверга, 19 грудня, армія РФ поцілила ракетою по житловому будинку у Кривому Розі. Про це написав голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

О 23:06 він інформував, що триває ракетна атака, можливі повторні пуски.

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"Всі на місці. Всі працюємо. Знову у житловий будинок. Тварі", - написав Вілкул о 23:48.

Незадовго до вибуху в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння з південно-східного напрямку

"Швидкісна ціль в напрямку Кривого Рогу!" - йдеться в оголошенні Повітряних сил близько одинадцятої години вечора.

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram підтвердив ворожу атаку на Кривий Ріг.

"Кривий Ріг. Знову гучно. До відбою перебувайте в безпечних місцях", - заявив чиновник.

Пізніше він додав, що через ракетну атаку на Кривий Ріг потрощений двоповерховий будинок. З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка. Також побиті вікна у 10-поверхівці.

Удари РФ по Україні - останні новини

Увечері 18 грудня, РФ атакувала Кривий Ріг. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок ракетного удару є відключення електроенергії навкруги.

Як писав Главред, у Харкові близько другої години ночі в п’ятницю, 13 грудня, дрон, який запустили російські окупанти, влучив у житловий будинок. Було відомо про влучання у дах 5-поверхівки.

Нещодавно представник ГУР повідомив, що починаючи з середини листопада країна-агресор Росія відновила масовані удари дронами та ракетами по Україні. Ворог не планує відмовлятися від своїх цинічних цілей, тому буде продовжувати атакувати мирні міста. Андрій Черняк попередив, що РФ може атакувати Україну на свята та перед інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа.

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Хто такий Олександр Вілкул? Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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