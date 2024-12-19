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Зустріч з Трампом, погрози "Орешником" та дуель: Путін дав цинічну конференцію

Даяна Швець
19 грудня 2024, 13:42
367
Путін назвав війну "двіжухою", однак, при запитанні про Курщину, очі потупив.
Путин
Путін відповів на запитання журналістів на конференції / Колаж: Главред, фото: скрін, Kremlin.ru

Ключове з заяв очільника Росії:

  • Путін запропонував вдарити по Києву "Орєшніком"
  • Ситуація на фронті, в тому ж числі на Курщині, змінюється кардинально
  • Диктатор визнав, що в економіці РФ є тривожний сигнал

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні виступає на найбільшій пресконференції, яка цього року знову поєднана з "Прямою лінією". На ній він відповідає на запитання журналістів, а також зачіпає низку важливих тем для Росії.

Щоб доповнити всю цинічну картину, Володимир Путін приніс із собою на пресконференцію прапор 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Вона гірко відома у ЗМІ тим, що скоювала воєнні злочини під час окупації населених пунктів під Києвом.

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Удари "Орешником" по Україні

Під час прямої лінії Володимир Путін вкотре погрожував Україні та світу ракетою "Орешник".

Диктатор заявив, що шансів збити чудо-зброю ні в кого немає, адже ракета нібито має дальність до 5,5 тис. км.

"Якщо ті західні експерти, про яких ви говорите, так вважають (що є системи, які здатні збивати російські ракети типу "Орєшнік", – ред), нехай вони запропонують нам і тим на Заході, хто їм платить за їхній аналіз, провести деякий технологічний експеримент, високотехнологічну дуель 21 століття. Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження у Києві. Зосередять там усі свої сили ППО, а ми нанесемо туди удар "Орєшніком". І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона? Думаю, буде корисно подивитися на те", – йдеться у заяві.

Переговори з Україною

За словами кремлівського диктатора, Росія нібито готова до переговорів та компромісів, адже "політика і є мистецтво компромісу", проте Україна нібито відмовилася.

Окрім цього, Путін вкотре повторив, що проти Росії "воюють всі країни НАТО".

"Ми наших хлопців в Україні попросимо, щоб підказали, які там є, можливо, сучасні, цінні для нас теж рішення. Коли я кажу "наших хлопців", я кажу без іронії. Нам є з ким розмовляти в Україні. Там багато наших хлопців, які також разом з нами мріють про те, щоб позбавити свою країну від неонацистського режиму", – озвучив свої фантазії російський диктатор.

Путін висловився про переговори
Путін висловився про переговори / фото: тг-канал Главред

Бої в Курській області

Коментуючи бойові дії на Курщині, президент Росії Володимир Путін заявив про успіхи його армії на фронті в Курській області.

Таким чином він відповів на запитання щодо повернення захоплених територій регіону.

"Ситуація на полі бою змінюється кардинально, рух іде по всій лінії фронту, щодня наші бійці забирають... повертають територію квадратними кілометрами", – сказав президент РФ.

Однак, на превеликий подив пропагандистів, на запитання жительки про те, коли російські війська повернуть захоплену українськими силами частину Курської області, полководець РФ відповіді не знайшов.

"Не можу, не хочу називати конкретну дату. Йде бій, бої серйозні. Про конкретну дату – я не можу... Є ж плани. Але сказати, до якого числа, – так не робиться. Після цього все відновлять, і всі отримають [житло], яке належить", – узявся обіцяти Путін.

Зустріч Путіна з Трампом

Глава РФ Володимир Путін зазначив, що "у будь-який час" готовий до розмови або зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом.

"Що я можу запропонувати новообраному президенту Трампу, коли ми з ним зустрінемося? Ну, по-перше, я не знаю, коли ми з ним зустрінемося, тому що він про це нічого не говорить. Я з ним взагалі не розмовляв понад 4 роки. І... я готовий до цього, звісно, у будь-який час. І готовий буду і до зустрічі, якщо він захоче цього", - сказав Путін.

На думку очільника Кремля, їм "буде, про що поговорити", якщо така зустріч відбудеться.

Ситуація в Сирії та зустріч Путіна з Асадом

За словами диктатора Володимира Путіна, він поки не бачився з Башаром Асадом, який втік до Росії із Сирії, але планує це зробити.

Путін охарактеризував повстанців, які скинули режим Асада, як "озброєну опозицію". Він зазначив, що сили, які підтримують Асада, зокрема "проіранські підрозділи", залишили Алеппо без бою.

"Подібна ситуація спостерігалася по всій Сирії", – зауважив Путін.

Також він повідомив, що Іран вивів із Сирії близько 4 тисяч своїх бійців. Частина з них була переміщена до Лівану, а інша – до Іраку.

"Сьогодні ситуація складається непросто. Ми підтримуємо відносини з усіма угрупованнями", - заявив Путін.

Також він пообіцяв надати Сирії гуманітарну допомогу та висловив надію на стабілізацію ситуації в країні.

Окрім цього, Путін дав обіцянку представнику американської телерадіомовної компанії NBC, що поставить Асаду питання про долю зниклого у Си рії американського журналіста Остіна Тайса.

Середній палець у відповідь на питання про ріст цін в РФ

Під час "Прямої лінії" Володимир Путін показав непристойний жест середнім пальцем, вибачаючись перед росіянами за свої слова про зростання зарплат.

Окрім цього, коментуючи податки в Росії, Путін почав затинатися і упродовж кількох секунд не зміг вимовити фразу "возрослі налогі".

Путін запнувся на простому слові
Путін запнувся на простому слові / фото: тг-канал Главред

Путін також обговорював проблему подорожчання продуктів і, зокрема, змушений був визнати, що санкції впливають на російську економіку. Також він звернув увагу на "недоопрацювання влади", що, за його словами, сприяють зростанню цін.

"Я, по-перше, перепрошую в аудиторії та особливо у тих, хто нас слухає сьогодні, бачить, стежить за нашою роботою з різних ЗМІ, в інтернеті. Коли я сказав, що зростання цін, інфляція десь 9% з невеликим, але є і зростання заробітних плат, і наявних реальних доходів населення, – це усереднені цифри. Звичайно, країна величезна. Хтось мене послухає, скаже: "Що ти несеш? Яке підвищення добробуту? У мене як було, так і є". А хтось скаже: "У мене поменшало". Таке, звісно, буває. Але я говорю про усереднені цифри... Ми не можемо спиратися ні на що інше, окрім усереднених показників", – сказав російський диктатор після того, як розповів росіянам про зростання їхніх зарплат.

Кремлівський лідер додав, що подорожчання обумовлене "загальним економічним спадом у світі" та поганими врожаями.

Однак наголосив, що проблема виникає ще й через те, що пропозиція продуктів у Росії не встигає за попитом. Як приклад, Путін заявив, що виробництво молока за останній час зросло вдвічі, але споживання також суттєво збільшилося.

Вбивство генерала Кирилова в Москві

Коментуючи загибель під час вибуху в Києві начальника військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту збройних сил Росії генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова і його помічника, Путін назвав це терактом.

"Це – терористичний акт, бо це вбивство скоєне у спосіб, небезпечний для багатьох. Режим у Києві неодноразово здійснював такі теракти щодо багатьох громадян РФ", – заявив Путін на пресконференції 19 грудня.

Інші нещодавні заяви диктатора Володимира Путіна

Нагадаємо, під час сьогоднішньої конференції Путін назвав війну в Україні "движухою". Як висловився диктатор РФ, коли все спокійно і розмірено, то росіянам стає нудно.

Також нещодавно очільник Росії Путін знову пригрозив Україні "Орешником". За його словами, в РФ нібито запустять у серійне виробництво ракети. Путін цинічно заявив, що "Росія зберігає політику ядерного стримування, а не брязкання ядерною зброєю".

Окрім цього, не так давно у Путіна вибухнули "умовами" завершення війни. В Кремлі черговий раз звинуватив Зеленського в, мовляв, небажанні вести перемовини на умовах Москви.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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