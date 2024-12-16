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По яких цілях можуть запустити "Орешник": тривожний прогноз нового удару РФ

Олексій Тесля
16 грудня 2024, 02:30
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Ракети типу "Орешник" можуть бути результативним, якщо нестимуть ядерний заряд, каже Іван Тимочко.
По яких цілях можуть запустити 'Орешник': тривожний прогноз нового удару РФ
/ колаж: Главред, фото: Defense Express, скріншот: відео

Головне:

  • У військовому плані "Орешник" неефективна проти піхоти
  • РФ може повторно вдарити для посилення інформаційної кампанії

Країна-агресор РФ говорить про можливість повторного запуску ракети "Орешник" по Україні для посилення інформаційної кампанії, спрямованої на політичний ефект, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Першим ударом по Дніпру 21 листопада Росія хотіла налякати українське суспільство і союзників, щоб вони почали говорити про припинення ескалації, наголосив він у коментарі 24 Каналу.

відео дня

За його словами, у військовому плані ракета "Орешник" неефективна, адже ця ракета розрахована на ядерний заряд і має завдавати ударів по стратегічних цілях.

Співрозмовник пояснив, що РФ сподівалася, що після удару "Орешником" США, Велика Британія і Франція скасують дозвіл на удари ракетами ATACMS, Storm Shadow і SCALP по Росії, але реакції, на яку сподівалися росіяни, не було.

"І далі Кремль продовжив розкручувати інформаційну кампанію. Почали з'являтися повідомлення про закриття повітряного простору над "Капустиним Яром", з якого запускали "Орешник". Згодом ворог поширив інформацію про те, що балістична ракета є в Білорусі", - нагадав він.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ наголошує, що ця зброя є неефективною проти піхоти (бо в разі використання завдасть удару як по українських, так і по російських солдатах) або конкретних якихось військових підрозділах.

По яких цілях можуть запустити 'Орешник': тривожний прогноз нового удару РФ
/ Инфографика: Главред

Він каже, що такі ракети можуть бути результативним, якщо нестимуть ядерний заряд і вражатимуть стратегічні цілі, тобто виконуватимуть стратегічні завдання. Тому ворог продовжить нагнітати і накручувати політичну істерію, бо з військової точки зору це зовсім не вигідно.

"Якщо противник і спробує застосувати цю ракету або їй подібну, то тільки для того, щоб посилити свою інформаційну кампанію. Вони точно не будуть розраховувати на якийсь стратегічний ефект у плані військового удару, на політичний - так", - додав Тимочко.

Удар ракетою "Орешник" - останні новини за темою

Раніше з'явився прогноз нового ракетного удару РФ. Удар РФ "Орешник" по заводу Південмаш не приніс ворогові очікуваного успіху, вважає Іван Яковина.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником" на свята. Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"?

На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки.

Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість.

До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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війна Росії та України Ракета Орешник
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