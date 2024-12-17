Загроза для великих міст: тривожний прогноз нового удару 'Орешником'

Удар РФ "Орешніком" по Дніпру свідчить про те, що це була психологічна операція.

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Удар по Дніпру був психологічною операцією

Логіки в розміщенні "орешника" в Білорусі немає

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук прокоментував інформацію про те, що диктатор Володимир Путін може перемістити ракети "Орешник" на територію Білорусі.

В ефірі телеканалу FREEДОМ він пояснив, що удар країни-агресора РФ "Орешником" по Дніпру говорить про те, що це була психологічна операція.

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"Але коли Лукашенко (білоруський диктатор Олександр Лукашенко, - ред.) говорить про те, що він буде розміщувати цей комплекс максимально близько до цілей, які слід вразити "Орешником", говорить про те, що він запрошує поляків, українців, прибалтів, німців, знищувати ці пускові установки превентивно, з використанням тактичної зброї, тактичних ракет, для яких ця дальність і є робочою", - зазначив експерт.

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За його словами, у цьому питанні Лукашенко блефує, але коли його блеф застосовується, то треба розуміти, що друга сторона може і "моргнути".

"Я думаю, якщо Лукашенко дійсно після 2025 року буде демонструвати такі самі фінти, як Путін - бити по Житомиру, Кракову або Вільнюсу, безумовно, такі установки будуть знищуватися і так далі", - пояснив співрозмовник.

Водночас він упевнений у тому, що Лукашенко блефує насамперед для того, щоб зберегти контроль над білоруською армією, адже це є інструментом збереження його власної влади.

"Лукашенко знає, що логіки в розміщенні "Орешника" немає. Тому він просить у Путіна, навіть не просить, а стверджує, що Путін нібито йому дозволить розміщувати ці ракети на його території для картинки, для Путіна особисто. Сам запуск багатоступеневої балістичної ракети середньої дальності по ближніх цілях - безглуздий", - додав Лакійчук.

Удар ракетою "Орешник" - останні новини за темою

Раніше з'явився прогноз нового ракетного удару РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Південмаш не приніс ворогові очікуваного успіху, вважає Іван Яковина.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником на свята. Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"? На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки. Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість. До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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