У Києві, Харкові та Херсоні пролунали сильні вибухи - перші подробиці

В Україні оголошена повітряна тривога. Під загрозою ракетного удару майже вся територія країни.
У суботу, 21 травня, в кількох містах України прозвучали сильні вибухи. Зокрема, в Києві, Харкові, Миколаєві та Херсоні. Про це пишуть Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів. Водночас офіційної інформації поки що немає.
Зазначимо, що по країні оголошена повітряна тривога. Карта повітряних тривог зараз виглядає так:
За попередніми даними, вибухи в Київській області - це робота ППО.
Як повідомляє Telegram-канал Харків Life, до оголошення повітряної тривоги в деяких районах міста був сильний дим. Найближчі населені пункти теж оповиті димом.
Як повідомляв Главред, вранці в п'ятницю, 20 березня, в Київській області та Києві прозвучали потужні вибухи. Перед цим у столиці, області та багатьох інших областях України була оголошена повітряна тривога.
Увечері 20 травня окупанти завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Внаслідок обстрілу спалахнула сильна пожежа, дим було видно з будь-якої точки міста.
Інші новини:
- Ракетний удар по Одещині: окупанти знищили "стратегічно важливий об'єкт" – туалет на пляжі
- Окупанти вдарили по школі в Сєвєродонецьку, де ховалися понад 200 осіб: є загиблі
- Рознесли базу РФ з "феєрверком": розвідники ДШВ знищили 30 рашистів, викликавши вогонь на себе