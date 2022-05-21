У Києві, Харкові та Херсоні пролунали сильні вибухи - перші подробиці

В Україні оголошено повітряну тривогу / Фото УНІАН

У суботу, 21 травня, в кількох містах України прозвучали сильні вибухи. Зокрема, в Києві, Харкові, Миколаєві та Херсоні. Про це пишуть Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів. Водночас офіційної інформації поки що немає.

Зазначимо, що по країні оголошена повітряна тривога. Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

За попередніми даними, вибухи в Київській області - це робота ППО.

Як повідомляє Telegram-канал Харків Life, до оголошення повітряної тривоги в деяких районах міста був сильний дим. Найближчі населені пункти теж оповиті димом.

Як повідомляв Главред, вранці в п'ятницю, 20 березня, в Київській області та Києві прозвучали потужні вибухи. Перед цим у столиці, області та багатьох інших областях України була оголошена повітряна тривога.

Увечері 20 травня окупанти завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Внаслідок обстрілу спалахнула сильна пожежа, дим було видно з будь-якої точки міста.

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