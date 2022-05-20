Рознесли базу РФ з "феєрверком": розвідники ДШВ знищили 30 рашистів, викликавши вогонь на себе

Наслідки артудара ВСУ по рашистам / Facebook/80brigade

В ході розвідувальних дій на тимчасово окупованій території двоє українських десантників викликали вогонь на себе, тим самим знищивши підрозділ окупаційних військ РФ.

Як розповіли Фактам бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з позивними "Технар" і "Малий", на території ферми вони виявили підрозділ рашистів.

"Ми знищили вартового, непомітно прокралися на територію. Зачаїлися і стали розглядати. У дворі ферми в ангарі стояла російська бронетехніка з маркуванням Z. у приміщенні поруч з ангаром чулися розмови. Там розташувався особовий склад", - розповідають українські захисники.

Швидко оцінивши ситуацію і не давши оркам схаменутися, десантники закидали ангар і двір ферми гранатами: "Повалив густий дим, полум'я, вибухи. Напевно, "зачепили" щось серйозне".

"Хтось із окупантів заверещав, ніби свиню ріжуть! Поранений, чи що... а далі вони почали гатити з усього, що може стріляти, куди бачили, навмання. Можливо, подумали, що їх атакує ціла диверсійно-розвідувальна група. Скориставшись розгубленістю окупантів, ми швидко покинули територію ферми і сховалися в "зеленці". Не дуже надійне укриття, але краще, ніж голий двір. Потім ми швиденько передали координати бази з технікою своїм і запросили "вогонь на себе", - пояснили бійці ЗСУ.

Вони додали, що українські артилеристи відстрілялися дуже чітко і майстерно: "Там був хороший феєрверк. Після звільнення цієї території від ворога хлопці нарахували на місці бою близько 30 тіл убитих росіян і кілька знищених одиниць техніки".

Додамо, що за цей бій українських десантників нагородили орденами "За мужність".

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Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

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