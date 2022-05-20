Рашисти знову вдарили по Харкову, спалахнула масштабна пожежа

Рашисти обстріляли Харків, спалахнула пожежа / УНІАН

Рашисти завдали ракетного удару по Київському району Харкова. У результаті обстрілу спалахнула сильна пожежа, дим видно з будь-якої точки міста, повідомляє видання Суспільне Харків.

"Жителі Харкова повідомляють про ракетний удар по Київському району міста", - повідомляє видання.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) по Харківській області повідомили, що в результаті ракетного удару спалахнула пожежа. У соціальних мережах публікують фото і відео густих клубів диму над місцем вибуху, які видно практично з будь-якої точки обласного центру.

Війна Росії проти України

Глава РФ Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початок війни проти України. Повномасштабне військове вторгнення він назвав, мовляв,"спеціальною військовою операцією". На територію України вторглися російські війська з РФ, окупованого Криму та Білорусі.

Росія з першого дня війни завдає ракетних і авіаційних ударів по об'єктах військової, цивільної інфраструктури та житлових кварталах. Гинуть мирні люди. Напад на Україну здійснюється, в тому числі, і з території Білорусі.

29 березня за підсумками переговорів делегацій Києва і Москви в Стамбулі російська сторона заявила про "скороченні військової активності в рази" на Київському та Чернігівському напрямках. В результаті окупанти змушені були виводити свої війська з даних напрямків.

11 травня в Держприкордонслужбі України заявили про відновленні контролю над кордонами в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Проводяться заходи з організації охорони кордону. Ситуація залишається небезпечною-ворог завдає артилерійські та авіаудари і по позиціях Прикордонних військ.

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